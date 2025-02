Doppia goduria Juventus: pagano la clausola

Calciomercato Juventus, i bianconeri sono pronti a ritagliarsi spazi importanti di manovra grazie all’ultimo colpo di coda

Archiviato l’importantissimo successo ottenuto in campionato contro l’Inter, la Juventus di Thiago Motta ha già proiettato le sue attenzioni al decisivo impegno di Champions League contro il Psv. Sebbene manchino ancora diversi mesi prima dell’apertura ufficiale della sessione estiva di calciomercato, però, i bianconeri stanno cominciando a pianificare le prime mosse in vista della prossima stagione.

In realtà, l’area tecnica della ‘Vecchia Signora’ si è già portata avanti, avendo delineato nei suoi aspetti essenziali la trattativa con il Feyenoord per Hancko. Tuttavia, almeno fino a questo momento, la bozza d’intesa non è stata corroborata da alcun tipo di via libera definitivo. Ecco perché nei giorni scorsi, in concomitanza di un effetto domino pronto ad irradiarsi nei prossimi mesi, sul forte difensore slovacco hanno cominciato a mettere gli occhi diverse big. Tra queste, impossibile non menzionare il Liverpool, alla ricerca di un profilo importante in grado di raccogliere l’eredità tecnica e carismatica di un leader come van Dijk. Pronti a stanziare un extra budget da destinare all’acquisto di un nuovo difensore, i Reds stanno in realtà tenendo vive diverse piste, pronti a capitalizzare l’occasione più propizia per puntellare il proprio reparto arretrato.

Calciomercato Juventus, Huijsen-Liverpool: Hancko ‘chiamato’ in causa

Dopo aver effettuato i primi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Hancko, infatti, il Liverpool avrebbe inserito nella propria lista dei desideri anche una vecchia conoscenza della Serie A: ci stiamo riferendo Dean Huijsen, ex centrale della Juventus (da a gennaio a giugno dell’anno scorso in prestito alla Roma).

Protagonista con la maglia del Bournemouth a suon di prestazioni e gol da autentico rapace d’area di rigore, il giovane centrale ha calamitato l’attenzione di diverse big in giro per l’Europa League, tra cui Real Madrid e Barcellona. Intenzionato a giocarsi le proprie chances, anche il Liverpool sarebbe pronto a far saltare il banco, essendo disposto ad investire i 60 milioni di euro chiesti dal Bournemouth, ovvero il valore della clausola rescissoria che lega il difensore ai rossoneri.

Scenario che, se confermato, chiama in causa la Juve per due motivi. In primis, ai bianconeri sarà garantito il 10% sulla futura rivendita di Huijsen, come da accordi con il Bournemouth. Inoltre, nel caso in cui fosse davvero il Liverpool il club disposto a far saltare il banco per il classe ‘2005, Giuntoli si ritroverebbe a fare i conti con un pretendente in meno nella corsa ad Hancko, principale obiettivo della Juventus in vista della prossima sessione estiva di calciomercato.