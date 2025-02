Infortunio choc in Serie A: frattura UFFICIALE e lungo stop

Infortunio choc in Serie A. L’ultima giornata di campionato ha fatto registrare un altro grave incidente di gioco. La lista sta diventando ormai interminabile.

La sconfitta interna di domenica scorsa della Fiorentina è stata tutto fuorché indolore. La vittoria del Como di Cesc Fabregas è stata netta, come dimostra lo 0-2 finale e, soprattutto, meritata.

Sembra quasi che dalle parti di Firenze sia rotto l’incantesimo. Anche la bella e vincente Viola, guidata ottimamente in questa stagione da Raffaele Palladino, può incappare in una giornata negativa e mostrare, in una sola gara, tutte le sue lacune. Ora occorre una reazione immediata fin da domenica prossima. Ad attendere la Fiorentina vi sarà il Verona. La formazione scaligera è in piena lotta per non retrocedere e questo non faciliterà certo il compito dei ragazzi di Raffaele Palladino. Il tecnico, ex Monza, attende anche notizie confortanti dal suo staff medico, sperando che qualcuno degli indisponibili possa tornare abile ed arruolato già a partire dalla sfida del Bentegodi.

Infortunio choc in Serie A. Gudmundsson fuori a lungo

Quasi non fosse bastata la sconfitta interna patita contro il Como, Raffaele Palladino ha dovuto ingoiare anche la perdita per infortunio di due sue importanti pedine. Il tecnico attendeva notizie confortanti dagli esami. Il bollettino dello staff medico della Fiorentina gli ho tolto, invece, tutte le residue speranze.

“ACF Fiorentina comunica che il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto nella giornata di oggi ad accertamenti diagnostici a seguito del trauma contusivo occorso durante la gara di campionato di domenica. Gli esami radiologici effettuati hanno evidenziato una frattura a carico del passaggio sacro-coccige. Il calciatore sarà rivalutato nel corso dei prossimi giorni.

Il calciatore Andrea Colpani ha riportato, nel corso della partita di domenica, un trauma contusivo a carico del collo del piede destro, già sede di infortunio tre settimane fa. A causa del nuovo trauma il calciatore osserverà qualche giorno di riposo assoluto prima di riprendere un lavoro individuale“.

La sconfitta patita contro il Como ha lasciato il segno. In tutti i sensi. Per Albert Gudmundsson si parla di uno stop di un mese, ma c’è chi teme che la sua lontananza dai campi di gioco possa essere anche più lunga. E’ forse il momento più delicato per il tecnico campano dal suo arrivo alla Fiorentina. E’ anche momento, però, di far ripartire subito la Viola. E Raffaele Palladino sa come si fa.