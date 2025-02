Inter in crisi nera, l’annuncio spiazza tutti: riecco Cristante

La presa di posizione non si è fatta attendere e sta continuando a calamitare l’attenzione mediatica: non si torna più indietro

Reduce dall’ottima vittoria ottenuta in casa del Parma che ha permesso di allungare la striscia di risultati utili consecutivi, la Roma si proietta alla sfida di Europa League con il Porto con la consapevolezza di potersi ritagliare spazi di manovra interessanti. Le ottime risposte ricevute da Ranieri nel modo di interpretare le gare non sono possono essere eluse, così come i buoni feedback ricevuti da un centrocampo che – con Paredes in cabina di regia e Koné mezzala – è ritornato a giganteggiare.

Proprio il riferimento al play maker argentino e al centrocampista francese permette di allargare il punto di osservazione, inserendo nell’analisi anche quei calciatori che fino a questo momento stanno faticando a ritagliarsi con continuità un ruolo da protagonista. Tra questi, impossibile non menzionare Bryan Cristante. Espulso nella gara d’andata del ‘Do Dragao’ per somma di ammonizioni, l’ex Atalanta è stato al centro di vivaci indiscrezioni di mercato. Dopo essere stato accostato in tempi e in modi diversi soprattutto a Inter e Fiorentina, però, Cristante è alla fine rimasto nella Capitale. In un discorso più ampio, però, l’attuale centrocampista della Roma è stato ‘chiamato’ in causa come termine di paragone nell’analisi della situazione in casa nerazzurra.

Crisi Inter, Trevisani tuona: “In questo momento Calhanoglu vale Cristante”

Intervenuto nel corso del podcast Fontana di Trevi, Riccardo Trevisani – concentrando la sua attenzione sulle difficoltà riscontrate da Calhanoglu negli ultimi mesi – ha infatti equiparato l’importanza del centrocampista turca per lo scacchiere tattico di Inzaghi al valore espresso dalle prestazioni di Cristante. Ecco le sue parole:

“Inter in crisi? Vedo un discorso non di appagamento, ma di somma di situazioni. La potenza dell’attacco che è inevitabilmente molto ridotta, anche guardando al Milan…Il portiere non è un ragazzino, Calhanoglu anche: è il calciatore turco il centro del problema. In questo momento vale Cristante, è uno da 6 ora anzi che sbaglia qualche pallone: se uno da 10 gioca da 6, hai perso quattro punti: se è il regista che fa girare tutta la squadra, è un problema”.