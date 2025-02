La Juve ha svenduto Vlahovic: ecco il nuovo club

Emergono novità di rilievo in merito alla controversa situazione di Dusan Vlahovic all’interno del centro sportivo della Juventus

Il luccicante presente di Randal Kolo Muani sembrerebbe definire giorno dopo giorno il futuro di Dusan Vlahovic, il quale è oramai clamorosamente relegato alle retrovie dell’armata bianconera di mister Motta. Difatti, se per ora appare evidente come i bianconeri tenteranno in qualunque modo di trattenere il francese in prestito dal PSG, è altrettanto chiaro come il serbo farà parte di un processo di ricapitalizzazione durante il calciomercato estivo.

Difatti, alla luce degli ultimi sviluppi in casa Juventus, la permanenza di Vlahovic in terra piemontese risulta a dir poco improbabile, al contrario della probabilissima volontà di Giuntoli nel conquistare liquidità dal suo numero 9.

Il prezzo del serbo, tuttavia, ha subito una rapida inflessione nel giro di una manciata di settimane, proprio a causa dell’approdo di Kolo Muani e dell’immediato impatto che il francese ha avuto sulla Serie A e sulle gerarchie di mister Motta. Il tecnico italo-brasiliano, infatti, non si strapperà di certo i capelli nel tentativo di trattenere Vlahovic alla Continassa, dato che la linea più decrescente della parabola calcistica dell’ex Fiorentina è avvenuta proprio con Motta in panchina.

Il sistema di gioco del tecnico bianconero non sembra sposarsi affatto alla caratteristiche di Vlahovic e l’impressione è che l’ex allenatore del Bologna desideri un centravanti che possa legare con maggiore impegno il lavoro dei centrocampisti alla fase offensiva.

Vlahovic fuori dalla Juve con lo sconto: il Tottenham in pole

Ad inizio anno probabilmente nessun esponente della tifoseria bianconera si sarebbe aspettato di ritrovarsi a febbraio con Vlahovic costantemente confinato al ruolo di panchinaro e con la seria possibilità di vederlo partire in estate ad un prezzo sensibilmente più basso di quanto non abbia pagato la Juve per prelevarlo dalla Viola (83.5 milioni di euro).

Difatti, secondo quanto riportato da Givemesport, pare che la prospettiva più quotata per l’avvenire del bomber serbo sia quella della Premier League, e più precisamente del Tottenham.

Già segnato in rosso sui taccuini di United e Arsenal, Vlahovic sarebbe entrato di diritto nelle priorità dei londinesi di Postecoglou, intenzionati a vincere la concorrenza delle rivali.

Il prezzo tuttavia è drammaticamente precipitato dagli oltre 80 milioni di euro a cui la Vecchia Signora lo aveva acquistato e, in questo momento, la valutazione sarebbe intorno ai 50 milioni di euro.