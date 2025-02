Nico Paz al posto di Dybala: l’Inter finisce KO

Nico Paz al posto di Dybala: ecco cosa sta succedendo tra le big europee che guardano alla prossima stagione. Anche l’Inter finisce ko

Nella giornata di ieri è uscita fuori una notizia, l’ennesima, che potrebbe riguardare il futuro di Paulo Dybala. Il calciatore argentino, infatti, sarebbe stato messo nel mirino del Manchester City per la prossima stagione, quella che dovrebbe rilanciare la squadra di Guardiola che, quasi sicuramente, chiuderà l’annata senza titoli. Sicuramente non vincerà la Premier League dopo anni di dominio indiscusso ed è pure ad un passo dall’uscita dalla Champions.

Con il mercato di gennaio, il catalano, ha messo i primi tasselli per l’anno prossimo. Una squadra, quella inglese, che verrà profondamente rivoluzione nel corso dell’estate. Molti andranno via, magari perché non hanno più quella fame che serve per rimanere ad altissimi livelli. O magari, come De Bruyne, perché attratti dai milioni arabi che potrebbero arrivare sul suo conto corrente. Detto questo, è evidente che da qui ai prossimi mesi usciranno molte notizie nel merito della questione. E una è già uscita, che riguarda sempre il City.

Nico Paz al posto di Dybala: il City all’attacco

Secondo quanto scritto da fichajes.net, in Spagna, Guardiola ha messo nel mirino Nico Paz del Como. I lombardi, come sappiamo, stanno lavorando per cercare di togliere dall’accordo con il Real Madrid tutte le clausole per poterlo tenere. Ma sicuramente il fatto che il giocatore stia dimostrando di essere di un altro livello rispetto ai compagni, non aiuta.

E le sue prestazioni sono entrate sotto i riflettori del City, pronto a fare un’offerta importante per il giocatore lasciando stare, è evidente visto che giocano sulle stesse zolle, il giocatore argentino della Roma. Anche l’Inter è interessata, o per lo meglio sarebbe, alle prestazioni di Nico Paz. Ma i problemi economici di Marotta (anche il City non se la passa bene per via del possibile blocco del mercato per le violazioni del FPF) frenano un po’ la questione. Vedremo come andrà a finire.