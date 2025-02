Roma-Porto, Rosetti manda Letexier: precedenti horror e statistiche choc

Roma-Porto, Rosetti manda Letexier: ecco i dati che non lasciano dormire sonni tranquilli ai tifosi giallorossi. Le statistiche con le italiane sono horror

Dopo la sfuriata di Ranieri settimana scorsa dopo il match contro il Porto, Rosetti, designatore Uefa, ha mandato Letexier a fischiare nel tardo pomeriggio di giovedì per la partita di ritorno. E andando a vedere precedenti e statistiche non è che si possa stare così sereni.

Intanto partiamo da quelli che sono i precedenti con la Roma: due sconfitte e una vittoria per i giallorossi con questo direttore di gara: affermazione contro il Brighton e poi debacle contro Slavia Praga e Bayer Leverkusen. Ma non è solo questo che mette un po’ di apprensione, andando a vedere le statistiche con le italiane, e non solo, c’è poco da stare allegri.

Roma-Porto, i numeri dell’arbitro con le italiane

Letexier, in Europa, comprese tutte le manifestazioni, ha arbitrato per 14 volte delle formazioni italiane: 6 in Champions League, 6 in Europa League e 2 in Conference, entrambe le volte la Fiorentina. Bene, il totale è di 7 sconfitte, 1 pareggio e 6 vittorie tricolori.

Andando a vedere poi le sfide arbitrale in Europa League, che sono 16 in generale, sono arrivate 5 vittorie esterne, 2 pareggi, e 9 affermazioni delle squadre che giocano in casa: la percentuale quindi è di 31% di squadre vittoriose lontane dalle mura amiche, e il 12% sono pareggi. Numeri che sfiorano il 50%. Infine nelle ultime 4 uscite con un’italiana in casa per ben 3 volte sono arrivate delle sconfitte, e l’unica vittoria è quella della Roma contro la squadra che era allenata da De Zerbi l’anno scorso.