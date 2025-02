Totti all’Inter: lacrime e annuncio ufficiale

Totti all’Inter: rivelazione clamorosa del presidente dell’Inter che ha avuto immediatamente una pronta risposta. Ecco cosa è successo

Totti all’Inter. Incredibile. Almeno stando alle parole che l’ex presidente nerazzurro Massimo Moratti ha detto questa mattina all’edizione milanese del Corriere della Sera. Parole che hanno immediatamente avuto una risposta dall’ex proprietà giallorossa. Ma andiamo con ordine.

“L’allora proprietà della Roma – ha detto Moratti – era piena di debiti, strapiena di debiti. Il presidente era così disperato che arrivò a offrirmi Totti. Piangendo. Poi forse Totti avrebbe comunque scelto di restare a Roma, ma anche in quel caso lasciammo stare noi dell’Inter. Cose di calcio, cose di sentimenti”. Certo, Moratti anni fa aveva dato un’altra versione sulla cosa: “Ho fatto un’offerta a Sensi – aveva detto – e lui ha escluso ogni possibilità di parlare di Totti”. Insomma, una inversione a U che non è andata già a Rosella Sensi, che immediatamente ha risposto.

Totti all’Inter, la risposta di Rosella Sensi

Tramite i propri canali social la Sensi ha detto questo: “Sono rimasta sorpresa e delusa questa mattina. Mi dispiace leggere le parole di Moratti in cui parla di una Roma disperata che aveva offerto Totti. Mio padre – ha ribadito – non ha mai pensato lontanamente di vendere Francesco a nessun club. Basterebbe chiedere al presidente e amico Perez che ha capito subito che non ci fosse la minima possibilità”.

A questo post ha messo like anche Daniele De Rossi e poi la Sensi è anche intervenuta a Te la Do io Tokyo, programma radiofonico, sottolineando il concetto: “Non c’è niente che corrisponde al vero. Papà non era un tipo che piangeva ha sempre combattuto duramente durante la malattia. E lo ha sempre fatto pensando alla Roma”. Detto questo, noi non abbiamo nessun dubbio a chi credere.