Calciomercato Roma, ha già firmato in segreto

Calciomercato Roma, accordo trovato. Il giocatore secondo le ultime informazioni avrebbe già aver potuto messo la firma sul contratto. La situazione

Ci sono diversi giocatori della Roma in odore di rinnovo. Quello davvero più vicino alla firma sappiamo benissimo chi è: Mile Svilar, anche dopo le sue parole una settimana fa prima della gara contro il Porto, ha praticamente ufficializzato, o quasi, la firma. Contatti in corso tra le parti per mettere nero su bianco.

Poi sarà ora anche di discutere quello di Dybala: scattato il prolungamento automatico fino al 2026 per la Joya, lo stesso, è stato scritto nei scorsi mesi, avrebbe aperto alla possibilità di un rinnovo più avanti e duraturo nel tempo spalmandosi l’ingaggio. La voglia di rimanere a Roma, l’argentino, l’ha dimostrata la scorsa estate rifiutando un’offerta milionaria dall’Arabia Saudita e anche a gennaio, quando a bussare è stata la Turchia. Detto questo, secondo le informazioni che questa mattina sono state riportate dal Corriere dello Sport, potrebbe mettere presto la firma (o l’ha già messa), un altro elemento.

Calciomercato Roma, Mannini ha firmato?

Non della prima squadra, ma della Primavera, uno dei più importanti della rosa di Falsini anche se, da dicembre a questa parte per via di alcuni problemi fisici “non precisati dalla Roma” è assente. Parliamo di Mattia Mannini, 18 anni, che ha un contratto in scadenza. Testualmente sul quotidiano romano si legge questo.

“Mattia Mannini è in odor di rinnovo ufficiale. Forse la firma è già arrivata nelle scorse settimane senza però essere resa pubblica. Questa dinamica può verificarsi a livello del vivaio per evitare problemi all’interno dello spogliatoio“. Arrivata o meno, c’è da dire che almeno su questo ragazzo, a differenza del portiere Marin che andrà al Psg, non sembrano esserci dubbi.