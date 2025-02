Clausola saltata e avviso prima di Roma-Porto: 35 milioni per il bomber

35 milioni per il bomber. Tra campionato e coppe europee ecco il mercato che irrompe da par suo con una notizia che regala lacrime e sorrisi.

Seconda in campionato dietro il Napoli di Antonio Conte, agli ottavi diretti di Champions League ed ancora in corsa in Coppa Italia, l’Inter di Simone Inzaghi sembra mostrare qualche crepa. Tecnica e caratteriale.

Il numero uno nerazzurro, Beppe Marotta, ha più volte fatto intendere come la formazione nerazzurra punti a vincere tutto, in Italia ed in Europa. Eppure una rosa che sembrava costruita per vincere, in grado di presentare due formazioni parimenti competitive, non si comprende bene come abbia potuto perdere punti e partite in maniera imprevista. Qualche voce ha lasciato filtrare dubbi sul tecnico che ha portato l’Inter a vincere lo scudetto numero venti e la doppia stella. Davvero Simone Inzaghi è in pericolo? Quel che è certo è che la dirigenza nerazzurra, guidata da Beppe Marotta e Piero Ausilio, è alla ricerca di diversi profili in vista della prossima stagione.

35 milioni per il bomber. Yuri Alberto all’Inter

L’Inter della prossima stagione, Inzaghi o non Inzaghi in panchina, presenterà diverse facce nuove alla Pinetina. Il settore difensivo ha bisogno di una ventata di aria fresca data l’età avanzata di Stefan De Vrij e Francesco Acerbi.

Oltre, però, a cercare chi i gol li dovrà evitare, il mercato nerazzurro verterà anche su chi le reti le dovrà realizzare. In casa Inter non sono in discussione i due attaccanti principi, Lautaro Martinez e Marcus Thuram, sono le alternative che in questa stagione stanno decisamente steccando. Joaquin Correa, Marko Arnautovic e Mehdi Taremi hanno complessivamente realizzato solo 7 reti. Pertanto l’Inter guarda altrove. Dove ce lo fa sapere calciomercato.it. Yuri Alberto, classe 2001, attaccante del Corinthians e della nazionale brasiliana, è prospetto attenzionato dalla società nerazzurra.

L’ex attaccante dello Zenit è legato contrattualmente al Corinthians fino al 31 dicembre 2027 ed ha una clausola rescissoria da 100 milioni di euro, ma può partire per 35 milioni di euro. Sul talento brasiliano vi sono, immancabili, diverse formazioni inglesi: Bournemouth, Fulham, Nottingham Forest, Betis, Porto, West Ham e Wolverhampton. Anche il Porto, prossimo avversario della Roma in Europa League è sulle sue tracce. In Italia non c’è soltanto l’Inter a seguire Yuri Alberto. Infatti anche l’Atalanta ed il Bologna seguono interessati gli sviluppi di mercato del classe 2001.

Numerose, quindi, le pretendenti. Chi riuscirà a conquistare Yuri Alberto?