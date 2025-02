“Come la Juventus”: nuova penalizzazione choc in Serie A

Arrivano voci sempre più concrete di un altro caso di penalizzazione che potrebbe interessare una big di Serie A, come avvenuto in passato con la Juventus

In un campionato così tirato anche questo tipo di voci possono essere assolutamente un tema di disturbo e influenzare l’andamento del torneo. C’è il rischio che la stessa corsa Scudetto possa cambiare notevolmente per l’esito di questa indagine.

La lotta in questo campionato di Serie A è davvero molto serrata, con almeno tre squadre che possono ancora dire la loro. Si perché anche l’Atalanta, dopo l’uscita dalla Champions League con il Bruges, ha la possibilità di concentrarsi su un solo obiettivo da qui a maggio e torna ad essere pericolosa, considerando i soli 5 punti di distanza dal Napoli (scontri diretti già esauriti). L’Inter dal canto suo mantiene anche l’impegno europeo (oltre alla Coppa Italia) e potrebbe alla fine pagare qualcosa.

Grande occasione quindi per Antonio Conte e i suoi ragazzi, anche se l’impedimento più grande potrebbe venire non dal campo ma dalle aule di tribunale. La situazione di giustizia che vede coinvolto il presidente De Laurentiis adesso spaventa i partenopei, anche in vista di una possibile squalifica in termini di punti in classifica. In seguito alla richiesta da parte della Procura di Roma di rinviare a giudizio il numero uno del Napoli per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021.

Il Napoli rischia una penalizzazione in classifica: rinvio a giudizio per De Laurentiis

Della situazione ha parlato anche l’avvocato Michele La Francesca, intervenuto durante Ti Amo Calciomercato in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it. Secondo lui c’è un altro caso da prendere come esempio: “C’è un precedente che ci può aiutare a capire cosa potrebbe succedere: il caso plusvalenze della Juve. Bisogna vedere Chinè cosa intenderà fare”.

La Francesca poi aggiunge: “Chinè potrebbe aprire nuovamente il fascicolo e svolgere le indagini necessarie ed eventualmente giungere a deferimenti del presidente del Napoli ma anche del club per responsabilità diretta. Il precedente Juventus ci dice che ci potrebbero essere dei punti di penalizzazione, ma serve ancora tempo perché siamo solo ad una fase iniziale“. Certo resta poi da capire se l’eventuale penalizzazione sarebbe da scontare in questo campionato o all’inizio del prossimo, anche in base alle tempistiche della giustizia sportiva. Qualora si trattasse dell’anno in corso, tutto tornerebbe in discussione, anche perché con i 10 punti presi dalla Juve di Andrea Agnelli rischia di tornare in discussione anche il piazzamento Champions del Napoli.