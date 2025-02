Esonero Conceicao dopo l’eliminazione: girano già le cifre UFFICIALI

Esonero Conceicao dopo l’eliminazione: il risveglio del Milan è stato bruttissimo. L’addio sembra vicino. Girano già le cifre ufficiali

Una delle notti più difficili della recente storia del Milan: un’eliminazione inaspettata dalla Champions League dovuta ad un’espulsione ingenua, una follia, di Theo Hernandez. Il secondo giallo per simulazione, non c’è nemmeno il sentore di un tocco dell’avversario, è illogico in una gara del genere quando sai pure di essere già ammonito.

E secondo quanto si legge questa mattina sulla Gazzetta dello Sport il destino è segnato: il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2026 ma non c’è nessuna possibilità di rinnovo quindi alla fine di questa stagione sarà addio. La società, inoltre, potrebbe anche multare il giocatore appunto per la simulazione che di fatto ha cambiato il senso di un match che i rossoneri avevano praticamente in mano. Si attendono offerte.

Esonero Conceicao: la quota è clamorosa

Ma questa eliminazione potrebbe anche far rischiare il posto a Conceicao. Se dopo la gara d’andata sul Corriere dello Sport erano uscite delle indiscrezione di un mezzo diverbio tra lui e Ibra – smentito comunque dal dirigente – le cose comunque sotto il profilo sportivo non è che stiano andando benissimo. Un possibile addio è da tenere in considerazione e ne sono sicuri anche gli specialisti di Golbet, con una quota davvero incredibile.

Nonostante il tecnico portoghese sia arrivato a Milano da nemmeno due mesi, era la fine di dicembre quando è stato dato il benservito a Fonseca, la sua panchina già traballa e a nulla è valsa la vittoria in Supercoppa che, a dire il vero, il Milan non avrebbe nemmeno dovuto giocare se la formula fosse rimasta quella solita e non con la final four che ci accompagna negli ultimi due anni. Un esonero di Conceicao è bancato a 3,50 volte la posta. Quota bassa per tutto quello che vi abbiamo raccontato e per il tempo che ha avuto. In poche parole, la scintilla non è scattata. Una rivoluzione è dietro l’angolo.