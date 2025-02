Game over Milan e nuovo scambio con la Roma: Ranieri ha già risposto

Game over Milan. La formazione di Sergio Conceicao viene eliminata dalla Champions League. Tutto da rifare in vista della prossima stagione.

Karakiri Milan. La formazione rossonera è riuscita a farsi eliminare dalla Champions League. Un istante di follia di Theo Hernandez ha buttato a mare un risultato fondamentale nella stagione della squadra di Sergio Conceicao.

C’è modo e modo di uscire da una competizione. C’è modo e modo di uscire dalla competizione più prestigiosa ed importante per motivi facilmente intuibili. Il Milan, fuori dalla Champions League, ha scelto il peggiore. Sconfitto anche in casa nella gara di ritorno dei play-off dal Feyenoord. Risultato che ha gelato i tifosi rossoneri. Non osiamo immaginare cosa stiano provando, e pensando, i dirigenti nonché il numero uno del club, Gerry Cardinale. La Champions League, nella sua nuova veste più cervellotica ma ancora più ricca, rappresenta una sorta di obbligo per i grandi club ‘strozzati’ da spese altrimenti insostenibili.

Ed ora il futuro del Milan si tinge di colori più scuri.

Game over Milan. Arriva Matias Soulé?

La follia di Theo Hernandez, fattosi espellere al 50esimo minuto, ha buttato a mare la vittoria, e la qualificazione, del Milan agli ottavi di finale di Champions League.

Al fischio finale è già futuro poiché questa sconfitta, e conseguente eliminazione, porterà gravi conseguenze. Al Milan, a questo punto, non osano nemmeno immaginare di non arrivare tra le prime quattro in campionato. Ed è già futuro pensando al Milan che verrà ed alle scelte che verranno fatte. A cominciare dalla scelta del tecnico. Indipendentemente da chi siederà sulla panchina rossonera qualche idea già frulla nella mente di Zlatan Ibrahimovic. Il dirigente svedese sa bene, ad esempio, come la Roma voglia acquistare a titolo definitivo il centrocampista belga, Alexis Saelemaekers. Il Milan ha già deciso che non sarà Tammy Abraham la contropartita del belga. Ecco allora che a Milanello sognano il colpo gobbo chiamato Matias Soulé. Il giovane talento argentino, ex Juve, non è, però, nella lista dei partenti in casa Roma. Claudio Ranieri, oggi tecnico giallorosso e domani dirigente del club capitolino, ha fatto più volte intendere come il gioiello di Mar del Plata rappresenti presente e futuro della Roma.

Zlatan Ibrahimovic dovrà pertanto cercare un altro profilo all’interno della rosa giallorossa.