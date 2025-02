Incontro galeotto e addio Leao: hanno già detto sì

Il futuro di Rafa Leao continua ad essere un tema importante di discussione in casa Milan: l’ultima bomba non è passata inosservata

Archiviato il risultato della sfida contro il Feyenoord, per il Milan è già tempo di guardare oltre e programmare il prossimo impegno di campionato. L’ultimo filotto di risultati utili consecutivi sta chiaramente tenendo accese le speranze dei rossoneri di centrare un posto per la prossima Champions League, anche grazie ad una sessione invernale di calciomercato che ha visto il Milan ricoprire un ruolo tutt’altro che banale.

Quella che tra pochi mesi aprirà ufficialmente i battenti, però, ha tutta l’aria di configurarsi come una campagna trasferimenti densa di profondi cambiamenti in casa rossonera. Non sono pochi, infatti, i big il cui futuro resta un rebus da sciogliere. A cominciare da Theo Hernandez, per il quale nelle scorse settimane è arrivata una ricca offerta da parte del Como che il club meneghino aveva di fatto accettato; per proseguire con Rafa Leao che, dopo essere stato sondato in tempi e in modi diversi dal Barcellona, rappresenterebbe ora un obiettivo concreto del Chelsea.

Calciomercato Milan, rebus Leao: irrompe anche il Chelsea

Proprio in questa direzione, infatti, vanno le ultime indiscrezioni che trapelano dall’Inghilterra. Più nello specifico, secondo quanto evidenziato da TBR Football, contestualmente all’operazione che ha portato Joao Felix a vestire la maglia del Milan, il Chelsea avrebbe effettuato nuovi sondaggi esplorativi per capire la fattibilità dell’operazione Leao.

Benché non abbiano ancora messo sul piatto proposte concrete, i londinesi apprezzano molto il profilo dell’attaccante portoghese e potrebbero uscire allo scoperto nei prossimi mesi. Qualora riuscissero a piazzare alcuni calciatori in esubero, i Blues si metterebbero infatti nelle migliori condizioni possibili per provare a tentare il calciatore con un’offerta irrinunciabile. Tuttavia, sebbene i rapporti tra i due club siano molto buoni, ai Blues servirà comunque una proposta faraonica per riuscire a mettere le mani su un calciatore del quale, allo stato attuale della situazione, il Milan non valuta la cessione. Come sempre accade in questo genere di situazioni, però, le sorprese sono sempre dietro l’angolo. Leao al Chelsea: al momento solo contatti esplorativi, in futuro chissà…