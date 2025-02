Juventus, nuovo affare alla Conceicao: la Roma è solo un ricordo

Juventus, nuovo affare alla Conceicao: i bianconeri hanno avviato i contatti per il centrocampista accostato anche alla Roma e al Milan. La situazione

Ci ha provato la Roma. E negli anni scorsi ci ha provato anche il Milan. Ma né i giallorossi e nemmeno i rossoneri sono riusciti a piazzare il colpo. E secondo le informazioni che sono state riportate dal Corriere dello Sport, adesso è il turno della Juventus.

Giuntoli si sta muovendo, spiega il quotidiano, per un centrocampista che negli anni scorsi era stato accostato con molta insistenza alle formazioni italiani. Il direttore dell’area sportiva bianconera ha avviato i contatti per conoscere i costi dell’operazione e per capire se il giocatore ha voglia e intenzione di trasferirsi in Italia. E andiamo a vedere di chi stiamo parlando.

Calciomercato Roma, la Juve affonda per Florentino del Benfica

Il nome è quello di Florentino Luis del Benfica, classe 1999. “Da quanto trapela – viene messo nero su bianco dal giornale romano – i bianconeri hanno avviato i contatti per conoscere i costi dell’operazione e la disponibilità del ragazzo ad un possibile trasferimento in Italia. Molto forte nella fase di recupero palla, Florentino ha un contratto fino al 30 giugno del 2027 ed è uno storico obiettivo dei club di Premier League”.

Il costo del cartellino è valutato intorno ai 30 milioni di euro e il Milan lo voleva prendere, su indicazione di Pioli, quando Tonali è andato al Newcastle. Soprannominato la diga portoghese potrebbe arrivare in Italia ma non a Trigoria. Anche se la Roma, in quella zona del campo e c’è da dirlo, sembra essere a posto per un po’ di tempo. E anche se dovesse uscire Paredes, come sembra, è evidente che Florentino abbia delle caratteristiche diverse e che quindi non farebbe proprio al caso del successore di Claudio Ranieri.