Mourinho, Guardiola e Ranieri: l’annuncio UFFICIALE fa impazzire i tifosi

Mourinho, Guardiola e Ranieri: c’è l’annuncio che fa impazzire i tifosi. Ecco gli ultimi aggiornamenti in casa Roma e non solo.

La Roma si prepara ad affrontare il Porto nel ritorno dei playoff di Europa League, una partita cruciale per il prosieguo della stagione europea dei giallorossi. Dopo un periodo altalenante in campionato, la squadra di Claudio Ranieri ha mostrato segnali di ripresa, ottenendo vittorie importanti che hanno risollevato il morale e la posizione in classifica.

La corsa per un approdo alle competizioni continentali, ad ogni modo, resta lunga e non poco tortuosa, come ben restituisce un calendario denso ancora di ostacoli di tutt’altro che facile superamento. L’approccio, però, deve restare quello cauto e mai pindarico di Ranieri, affrontando la rimanente porzione stagionale un passo alla volta. Per questo motivo, l’attenzione è ora unicamente rivolta alla gara di domani, contro il Porto, a sette giorni di distanza dall’1 a 1 del Do Dragao.

Nella conferenza stampa odierna, il tecnico giallorosso ha confermato il recupero di tutti i giocatori e, cercando di evitare qualsivoglia distrazione relativa a discorsi che non coinvolgano direttamente l’incrocio sul campo di domani pomeriggio. Le allusioni, ovviamente, non potevano che andare anche alle non poche discussioni che, coinvolgendo e partendo dallo stesso Ranieri, avevano riguardato la direzione arbitrale di giovedì scorso.

Ranieri meglio di Guardiola e Ferguson, Mourinho si è già schierato: “Una cosa unica”

Ad essere nominato, oltre al fischietto di Porto-Roma, anche il designatore UEFA Rossetti, del quale Ranieri aveva detto essere stata la scelta di nominare Taylor come arbitro della finale di Budapest, risalente ormai a quasi due anni fa. L’allusione a quell’uccellino “amico” che avrebbe informato Ranieri su tale questione, come evidenziato anche quest’oggi in conferenza stampa, aveva portato non pochi a credere che la ‘soffiata’ potesse essere giunta proprio da José Mourinho.

La sorridente e ironica risposta di Ranieri, che ha circoscritto l’evento a voci emerse nello spogliatoio stesso in Portogallo, non ha impedito di comprendere che il nome dello Special One resti sempre caldo e pronto ad essere evocato nella Capitale. Questo, anche in nome di un rapporto di stima di lunga data intercorrente tra l’attuale tecnico giallorosso e quello del Fenerbahce. Nello specifico, in queste ore, proprio lo Special One ha parlato di Ranieri in un’intervista rilasciata al The Obi One Podcast.

Dopo aver affrontato varie domande, il portoghese ha così sentenziato su Guardiola e Ferguson, anteponendo alla grandezza innegabile di questi due allenatori, proprio quella di Claudio Ranieri. “Ferguson o Guardiola? Non è possibile comparare generazioni e i potenziali di fare determinate cose. Entrambi sono storici in Premier, ma il migliore per me in Premier resta Ranieri perché ha vinto col Leicester ed è una cosa unica. Vincere tanti titoli con il Manchester City è una gran cosa, ma con il Leicester è la cosa più incredibile che potesse succedere“.