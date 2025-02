Theo Hernandez alla Juventus: paga Guardiola

Theo Hernandez alla Juventus e via libera targato Guardiola: fa tutto il Manchester City per il trasferimento clamoroso dal Milan ai bianconeri del terzino sinistro.

La Juventus ha recentemente consolidato la propria posizione in Serie A con una vittoria cruciale contro l’Inter nel Derby d’Italia. Il match di domenica scorsa è stato deciso da un gol di Francisco Conceicao, propiziato da un sempre più coinvolto Randal Kolo Muani, fino a questo momento tra i profili maggiormente impattanti in Italia dopo il calciomercato invernale.

Questo successo ha permesso ai bianconeri di salire al quarto posto in classifica, aumentando le loro speranze di qualificazione alla prossima Champions League, con lo stesso Thiago Motta che ha elogiato la determinazione e il duro lavoro della squadra. Ora, l’attenzione si sposta sulla decisiva sfida di ritorno dei playoff di Champions League contro il PSV Eindhoven, in programma questa sera alle 21:00 al Philips Stadion. La Juventus parte con un vantaggio di 2-1 ottenuto nella gara d’andata ma, come ricordano anche i recenti esiti continentali di Milan e Atalanta, nulla deve essere dato per scontato.

Addio Cambiaso e via libera Theo Hernandez: cambio di motori in casa Juventus

La trasferta olandese e il suo esito rappresentano sicuramente i temi più caldi di questa fase in casa Juventus, dove non c’è mai però poco spazio anche per notizie e indiscrezioni in termini di campagna acquisti. Sul fronte del calciomercato, la Vecchia Signora continua a essere protagonista potenziale di movimenti significativi sotto la guida del direttore sportivo Cristiano Giuntoli.

Dopo i numerosi cambiamenti degli ultimi mesi, si prevede un’ulteriore rivoluzione nella prossima finestra estiva, con uno dei nomi più discussi in uscita che resta quello di Andrea Cambiaso. Il terzino sinistro è stato oggetto recente di interesse da parte del Manchester City, disposto a offrire una cifra tra i 60 e i 65 milioni di euro per assicurarsi le sue prestazioni.

Nonostante l’offerta allettante, la Juventus ha deciso di trattenere il giocatore almeno fino al termine della stagione, riconoscendo la sua importanza nello schema tattico di Motta. In parallelo, come raccontatovi nelle scorse settimane, il Manchester City ha rivolto la sua attenzione anche a Theo Hernandez del Milan, qualora l’affare Cambiaso non dovesse concretizzarsi. Tale scenario, secondo le informazioni riferite da Edoardo Mecca, però, potrebbe assumere una direzione ancora più inattesa e sorprendente, coinvolgendo sempre i due laterali sinistri di Juventus e Milan.

Come da lui riportato su X, infatti, qualora Cambiaso lasciasse effettivamente Torino in estate, c’è proprio Theo Hernandez a scaldare gli entusiasmi di Giuntoli e colleghi per colmare quella che verrebbe ad essere una vacuità di non poco conto. Un via libera, insomma, che potrebbe essere targato e finanziato da Guardiola qualora riuscisse a mettere sotto contratto l’attuale 27 della Juventus.