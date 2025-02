Colpo di scena Roma: problema per un big, fuori dai titolari

Manca sempre meno al fischio d’inizio della gara tra Roma e Porto: le sorprese, però, sono sempre dietro l’angolo. Ecco cosa sta succedendo

Con la volontà di continuar a stupire, allungando la striscia di risultati utili consecutivi, la Roma vuole lanciare un altro importantissimo messaggio. La gara contro il Porto, sotto questo punto di vista, ha tutta l’ari di configurarsi come un autentico spartiacque per la stagione dei giallorossi. In vista della gara contro i lusitani, però, Claudio Ranieri dovrà fare i conti con un problema da gestire con molta attenzione.

Artem Dovbyk, infatti, non partirà titolare contro il Porto. L’attaccante ucraino ha accusato un problema all’adduttore nel corso della rifinitura di ieri; ragion per cui, Ranieri ha preferito non rischiare il suo bomber. Tegola di nevralgica importanza per il tecnico di Testaccio, che ora sarà chiamato a ridefinire il ventaglio delle proprie scelte offensive. In attesa che siano diramate le formazioni ufficiali, è la notizia del forfait di Dovbyk a scuotere le tappe di avvicinamento dei giallorossi in vista del ritorno contro il Porto. L’attaccante alza bandiera bianca ed è fuori dai titolari: vi forniremo ulteriori dettagli quando trapeleranno novità concrete in tal senso.