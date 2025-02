Dybala salva la Roma e Ranieri si sfoga: “Non posso vedere…”

La Roma è ufficialmente agli ottavi di Europa League, ma Sir Claudio sembrerebbe aver avuto qualcosa da ridire nel post partita di Roma-Porto

Nella serata della Roma di Claudio Ranieri una fitta nebbia notturna è stata splendidamente dissipata grazie al luccicante talento di un fenomeno in maglia numero 21 proveniente dal Sud America, più precisamente dall’Argentina. Paulo Dybala è un fuoriclasse e lo stesso tecnico originario di Testaccio sembrerebbe saperlo sin troppo bene.

La sua gestione della Joya, difatti, sinora è apparsa semplicemente ineccepibile, anche grazie alla presenza di due ricambi di pregio come Tommaso Baldanzi e Matias Soulé, entrambi utili a rimpiazzare la Joya in campionato.

Tuttavia, nel caso della Roma di Ranieri, la presenza della Joya non appare essenziale per donare alla Roma un’anima oltre la metà campo – al contrario di quanto avveniva ad esempio durante la gestione Mourinho – ma funge più da potente amplificatore di una manovra efficace anche in sua assenza.

Le competizioni europee, tuttavia, sono notoriamente influenzate dagli episodi e, in tal senso, appare impossibile non consegnare a Dybala gran parte del merito per il trionfo della Roma. Lo stesso Ranieri ha riconosciuto il merito all’argentino nell’intervista post partita, durante la quale ha anche precisato una serie di problemi su cui occorrerà lavorare per evitare situazioni spiacevoli.

Ranieri elogia Dybala e bacchetta la difesa

Il mister di Testaccio ha esordito commentando immediatamente l’elefante nella stanza: “Avere grandi giocatori aiuta. Avere Dybala nel tuo arco aiuta, perché oltre ad essere un giocatore straordinario è un leader, carica la squadra e dice le cose giuste, è grazie a lui che abbiamo ripreso la partita”.

Ranieri tuttavia non può ignorare i rischi corsi dai giallorossi: “Io già non sopporto prendere gol, figuriamoci due. Alla fine vedevo i giocatori andare tutti all’attacco. Non possiamo essere nervosi all’inizio e poi per fortuna grazie a Paulo abbiamo reagito. Non dobbiamo rischiare di prendere il gol, e poi lo abbiamo preso, oltre al palo di Samu. In 10 vs 11 potevamo fare quello che volevamo, ma dovevamo stare attenti”.

L’ex Leicester prosegue: “Io sono molto contento, però dobbiamo migliorare. Lo sanno anche i muri che noi prendiamo gol sulle ripartenze, ma perché le offriamo. Sul 3-1 perché andiamo all’attacco. Non voglio dilungarmi però. Dybala? I suoi compagni hanno dato tutto, ma lui è la miccia della bomba, lui accende, in questo momento si diverte, sta bene e io sono contento di averlo”.

Ranieri conlcude: “A me piace che attacchino, però bisogna essere più razionali. Non posso vedere difensori che vanno oltre la linea offensiva, dove vogliamo andare? Ma parliamo del bello, sono contento, i tifosi anche e i ragazzi hanno ripreso una partita difficilissima. Sono state due belle partite e la squadra ha dimostrato di voler far bene”.