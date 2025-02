Infortunio Dovbyk e arbitro: doppio annuncio Ghisolfi prima di Roma-Porto

Roma-Porto, dalle polemiche arbitrali a Letexier: tanti gli annunci di Ghisolfi in diretta. Ha parlato anche dell’infortunio di Dovbyk.

A pochi minuti dal fischio d’inizio, l’Olimpico di Roma è pronto ad accogliere la sfida decisiva tra Roma e Porto, valida per il ritorno dei playoff di Europa League. Dopo l’1-1 dell’andata al Do Dragao, i giallorossi di Claudio Ranieri cercano la vittoria per assicurarsi un posto agli ottavi di finale.

La Roma arriva a questo appuntamento in un momento di forma positiva. In campionato, la squadra ha collezionato nove risultati utili consecutivi, con l’ultima vittoria per 1-0 sul campo del Parma, grazie a una punizione decisiva di Soulé. Questa striscia positiva ha rafforzato l’autostima del gruppo e consolidato la fiducia nei propri mezzi.

Dall’infortunio di Dovbyk a Letexier: le parole di Ghisolfi prima di Roma-Porto

La gara di andata è stata caratterizzata da alcune decisioni arbitrali controverse, tra cui l’espulsione di Bryan Cristante e una gestione dei cartellini tutt’altro che convincente o coerente, che hanno suscitato le proteste della dirigenza giallorossa. Inoltre, l’infortunio di Artem Dovbyk, non schierato per un problema all’adduttore, ha destato preoccupazione tra i tifosi in queste ultimissime ore anticipanti il fischio di inizio.

Al suo posto, giocherà un Eldor Shomurodov schierato con sempre maggiore continuità da Ranieri nel corso dell’ultimo mese, premiandone impegno e disponibilità. Proprio in questi minuti, intanto, Florent Ghisolfi ha toccato tutta una serie di punti, legati a Dovbyk e anche alla questione arbitro dopo le polemiche di giovedì scorso. Queste le sue parole a Sky Sport.

“Al momento non conosco esattamente i dettagli di Dovbyk, ma non sembra un infortunio grave. Abbiamo Shomurodov che è prontissimo ad aiutare la squadra e a dare tutto.”

Riguardo all’arbitraggio e alla designazione di Letexier: “Sì, lo conosco bene ed è il miglior arbitro francese. È giovane ma molto equo. L’andata è passata e oggi siamo concentrati su questa partita“. L’importanza della recente striscia di risultati positivi in campionato: “Dobbiamo essere intelligenti. Sappiamo l’importanza della partita e la difficoltà di questo playoff; abbiamo visto la Juventus, l’Atalanta e il Milan. Come ha detto Mancini, dobbiamo trovare la giusta tensione, concentrazione e intensità, ma anche la connessione con i tifosi per avere una grande energia per tutta la serata“.