Infortunio Dovbyk: l’annuncio UFFICIALE di Ranieri

Ecco le ultime in merito alle precarie condizoni di uno dei protagonisti assoluti della stagione giallorossa.

L’ostico confronto di Europa League con il Porto, a prescindere dalla vittoria, ha messo in luce una serie di temi piuttosto urgenti, che Sir Claudio dovrà affrontare e risolvere il prima possibile, così da proseguire l’eroica rimonta in campionato e le bollenti tappe europee che attendono i giallorossi a marzo.

Lo stesso tecnico originario di Testaccio ha manifestato una serie di perplessità nelle interviste e nella conferenza post partita, durante le quali, oltre alle doverose lodi a Paulo Dybala – l’argentino ha letteralmente ribaltato la partita con due gemme dal valore inestimabile, capaci di invertire clamorosamente gli equilibri di un match potenzialmente fastidioso -, sono arrivate delle frecciatine neanche troppo velate alla propria linea difensiva, valutata sin troppo avanzata e ottimista vista l’importanza del match.

Adesso sarà necessario proseguire l’eccellente gestione delle energie e del materiale a disposizione compiuta da Sir Claudio nel corso delle ultime settimane, durante le quali il tecnico romano ha alternato con disinvoltura e competenza i calciatori giallorossi.

Nel corso del post partita Sir Claudio ha anche comunicato le condizioni di uno dei profili più chiacchierati e centrali dell’organico giallorosso: Artem Dovbyk.

Ranieri aggiorna sulle condizioni di Dovbyk

Nel corso del match con i portoghesi l’assenza di Artem Dovbyk è stata efficacemente compensata dal costante impegno di Eldor Shomurodov – colpevole soltanto di non aver segnato il tabellino con il proprio nome -, dalla qualità e l’intensità del contributo di Stephan El Shaarawy, ma soprattutto dall’indefinito talento di Paulo Dybala.

Secondo quanto riportato dal direttore tecnico Florent Ghisolfi nel pre-partita, il bomber ucraino avrebbe risentito di un dolore all’adduttore e, nel post lo stesso Ranieri ha dichiarato: “Dovbyk tirando in porta ieri ha sentito un leggero fastidio. Adesso vediamo domani o dopodomani se è recuperabile per lunedì o per la prossima”.

Non è dunque affatto scontata la sua presenza dal primo minuto nel prossimo match di campionato con il Monza, che avrebbe certamente permesso all’ex Girona di incrementare un bottino stagionale (per ora fermo a 13 gol tra coppe e campionato) che per ora lascia ancora spazio alle critiche dei detrattori.