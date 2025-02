Juventus eliminata: Osimhen e Vlahovic fanno piangere Giuntoli

Per la Juventus, dopo l’eliminazione dalla Champions, bisogna segnalare una brutta notizia in sede di calciomercato che riguarda Osimhen e Vlahovic.

Dopo aver vinto il derby d’Italia contro l’Inter di Simone Inzaghi, la Juventus ha subito una bella batosta. Dopo la vittoria per 2-1 nel match di andata, infatti, la ‘Vecchia Signora’ è stata eliminata dalla Champions League dal PSV Eindhoven.

Il club olanese, di fatto, ha avuto la meglio ai tempi supplementari, anche se ha avuto diverse occasioni per segnare il terzo gol prima. La Juve, al netto del primo tempo, è stata infatti sempre in balia del PSV.

Proprio quest’ultimo aspetto ha fatto discutere tantissimo in casa bianconera. Lo stesso Thiago Motta è finito nel mirino di tantissime critiche. La Juve, dunque, ha adesso solo il campionato (dove lotta per il quarto posto) ed il quarto di finale di Coppa Italia contro l’Empoli. Tuttavia, oltre all’eliminazione dalla Champions League, in casa della ‘Vecchia Signora’ bisogna segnalare un’altra brutta notizia.

Non c’è la Juventus tra le principali pretendenti di Osimhen: Vlahovic rischia di stare fermo al palo

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Ekrem Konur, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, tra le favorite a prendere Victor Osimhen non c’è la Juventus. Le squadre più forti sull’attaccante nigeriano in prestito al Galatasaray, infatti, sono: PSG, Chelsea ed Arsenal.

Nei giorni scorsi, infatti, il nome del centravanti di proprietà del Napoli era stato accostato proprio a quella della Juventus che, però, ha ricevuto anche un’altra notizia negativa. Se una di queste squadre dovesse prendere Osimhen, di fatto, il club bianconero non risolverebbe il problema Vlahovic.

Il serbo è infatti seguito anche da Chelsea e, soprattutto, Arsenal, ma è ovvio che chi prenderà il nigeriano dirà addio all’ex calciatore della Fiorentina.