La Juventus saluta Vlahovic: svolta improvvisa, accordo sulle cifre

Il futuro di Dusan Vlahovic continua a rappresentare un rebus tutt’altro che banale in casa Juventus. La presa di posizione che spariglia le carte

Archiviata la gara di Champions League contro il Psv che ha portato in dote non pochi spunti, la Juventus di Thiago Motta è chiamata a proiettare le sue attenzioni in vista dei prossimi impegni ufficiali. Benché l’apertura della sessione estiva di calciomercato sia ancora piuttosto, però, in casa bianconero a calamitare l’attenzione mediatica sono anche le voci e le indiscrezioni sui nuovi possibili affari.

L’esplosione di Randal Kolo Muani – che non ha faticato a soffiare il posto di titolare in attacco a Dusan Vlahovic – ha fatto inevitabilmente riemergere il tormentone relativo al futuro dell’attaccante serbo. Legato alla Juve da un contratto in scadenza nel 2026 che non è stato ancora rinnovato, il numero 9 bianconero è sempre più lontano dal poter ritagliarsi un ruolo da protagonista all’ombra della Mole anche nella prossima stagione. I discorsi ormai in stand by in merito al rinnovo di contratto hanno rappresentato un vero e proprio turning point. Così, con Giuntoli orientato a trovare l’accordo con il Psg per prolungare l’esperienza di Kolo Muani a Torino – continuando ad alimentare anche il sogno Osimhen – gli spazi per Vlahovic si sono clamorosamente ridotti. Una cessione dell’ex attaccante della Fiorentina in estate rappresenta un’ipotesi sempre più credibile, corroborata anche dalle ultime indiscrezioni che trapelano dalla Turchia.

Calciomercato Juventus, dalla Turchia: il Fenerbahçe fa sul serio per Vlahovic

Tra i club che hanno messo gli occhi sull’attaccante della Juventus, il Fenerbahçe sarebbe infatti la compagine maggiormente disposta a far saltare il banco, accontentando le richieste di Giuntoli. A riferirlo è stato il portale Hurriyet, che svela come i gialloblu siano pronti a spingersi ben oltre i primi contatti esplorativi, arrivando ad accontentare le richieste della ‘Vecchia Signora’ ai fini della cessione dell’attaccante.

Più nello specifico, la trattativa potrebbe prendere quota per una valutazione complessiva tra i 25 e i 30 milioni di euro. Cifra che il Fenerbahçe non avrebbe problemi a mettere sul piatto, convinto della bontà dell’affare dal pressing di José Mourinho. Grande estimatore di Vlahovic, lo ‘Special One’ starebbe infatti spingendo molto affinché il club turco entri nell’ordine di idee di virare con convinzione sul bomber bianconero. In un senso o nell’altro, le prossime settimane risulteranno assolutamente decisive.