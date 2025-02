Rescissione immediata Friedkin: addio a 10 milioni

Rescissione immediata Friedkin: l’addio potrebbe costare la bellezza di 10 milioni di euro. Ecco le notizie che arrivano dall’Inghilterra

Come sappiamo, da un paio di mesi a questa parte, i Friedkin non solo hanno la Roma come squadra di calcio, ma hanno iniziato ad avere dei rapporti economici anche in Premier League, avendo acquisito l’Everton.

Sotto l’aspetto sportivo, dopo l’esonero di Dyche, la squadra sta andando benissimo e nelle ultime cinque partite ha conquistato la bellezza di tredici punti che hanno permesso di raggiungere quello che è l’obiettivo stagionale, la salvezza. Certo, manca ancora l’aritmetica della cosa, ma è evidente che con un passo del genere la classifica si è aggiustata in maniera importante e quindi si guarda al futuro con molto ottimismo.

Rescissione immediata Friedkin: addio allo sponsor

Ma non tutto sta andando per il verso giusto. Un problema, secondo quanto riportato dalla BBC, potrebbe essere relativo allo sponsor. E in che modo? Beh, l’Everton ha Stake sulle maglie, un casino australiano che verserebbe 10milioni di euro nelle casse della squadra di Liverpool con un contratto fino al 2026.

Ma Stake sarebbe al centro di un’indagine per una pubblicità con un’attrice porno e starebbe pensando di rinunciare alla licenza delle proprie attività in Inghilterra. Ovvio che questo potrebbe portare ad un addio, anche per via, viene messo nero su bianco da FootballInsider, di una questione d’immagine della società. Tenendo presente che ormai la stagione 2025 si avvia verso quella che è la naturale conclusione, è evidente che questo accordo si potrebbe chiudere con un anno di anticipo e quindi la “perdita” potrebbe essere di 10 milioni di euro. Gli americani, però, poi troveranno un altro sponsor quasi sicuramente e forse, visto l’andamento della squadra, ci potrebbero anche guadagnare.