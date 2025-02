Rivoluzione e gran ritorno targato Friedkin: ecco il DS

Rivoluzione Friedkin, si comincia dalla basi: la proprietà ha scelto il nuovo volto da mettere in dirigenza. Le ultime sul DS.

La Roma si prepara ad affrontare il Porto questa sera allo Stadio Olimpico nel ritorno dei playoff di Europa League. Dopo l’1-1 dell’andata, i giallorossi cercano una vittoria per accedere agli ottavi di finale, dove la vincitrice potrebbe incontrare Athletic Bilbao o Lazio.

Nelle ultime settimane, la squadra di Claudio Ranieri ha mostrato una forma convincente, rimanendo imbattuta nelle ultime nove partite di Serie A e vincendo le ultime tre trasferte. Tuttavia, per la sfida odierna, Ranieri dovrà fare a meno di Bryan Cristante e Alexis Saelemaekers, entrambi squalificati. In attacco, Paulo Dybala è stato recuperato e affiancherà Lorenzo Pellegrini alle spalle di Eldor Shomurodov, che sostituirà Artem Dovbyk, fermato da un risentimento all’adduttore.

La presenza di Ryan Friedkin in tribuna sottolinea l’importanza della partita per la proprietà americana. La famiglia Friedkin, proprietaria della Roma dal 2020, ha sempre dimostrato un forte impegno nel progetto giallorosso, con gli stessi Ghisolfi e Ranieri ad evidenziare come la proprietà tenga particolarmente al successo della squadra e alla crescita del club.

Ristrutturazione Friedkin anche in Inghilterra: si avvicina Weir come DS

Recentemente, come noto, i Friedkin hanno ampliato i loro investimenti nel calcio europeo acquisendo la maggioranza dell’Everton, storico club della Premier League inglese. L’accordo, completato a dicembre 2024, ha visto il gruppo americano rilevare il 94,1% delle azioni precedentemente detenute da Farhad Moshiri. Questa operazione mira a portare stabilità finanziaria e a completare la costruzione del nuovo stadio dell’Everton a Bramley-Moore Dock.

L’acquisizione dell’Everton da parte dei Friedkin rappresenta un passo significativo nella loro strategia di espansione nel calcio europeo. Con un patrimonio netto stimato di 7,8 miliardi di dollari, Dan Friedkin vede nel club inglese un potenziale significativo, soprattutto con l’imminente apertura del nuovo stadio prevista per la stagione 2025-2026. L’obiettivo è garantire stabilità finanziaria e una ristrutturazione operativa che possa riportare l’Everton ai vertici del calcio inglese.

Parallelamente ai lavori in corso che stanno interessando e continueranno a interessare la Roma in questa fase, infatti, la famiglia Friedkin è alle prese anche con l’avvio di un progetto di crescita sportiva con le Toffees, destinato a toccare tutta una serie di aspetti. Tra i vari, in particolar modo, non sfugga quello legato all’area sportiva, sul quale giungono aggiornamenti di non poco conto da Football Insider.

Stando a quanto si legge sulle colonne britanniche, infatti, L’Everton è attualmente in fase avanzata di negoziazione per assicurarsi i servizi di David Weir, ex difensore e dirigente calcistico di grande esperienza. Weir, che ha ricoperto diversi ruoli dirigenziali dopo il ritiro dal calcio giocato, è visto come una figura strategica per il rafforzamento dell’organigramma societario del club inglese. La sua possibile nomina rientra nell’ambizioso piano di riorganizzazione e sviluppo voluto dalla nuova proprietà, con l’obiettivo di rendere l’Everton più competitivo sia a livello nazionale che internazionale.