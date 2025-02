Roma, passa all’incasso: 20 milioni per i Friedkin

Roma-Porto vale una stagione. Non solo per quello che rappresenta il match in sé, ma anche per quelli che sono i soldi che girano. Ecco quanto vale il match

Una partita che vale una stagione. Una partita che permetterebbe alla Roma non solo di andare agli ottavi di finale di Europa League ma anche, e soprattutto, di guadagnare un bel po’ si soldini assai utili per il mercato e per la gestione della rosa.

Un doppio obiettivo per la squadra di Ranieri che nel tardo pomeriggio di oggi (ore 18:45, diretta su Sky) ospita il Porto dopo l’uno a uno della scorsa settimana al Do Dragao. Abbiamo capito in questi due giorni europei che nulla è scontato: le tre in Champions League sono state cacciate fuori contro avversarie assai abbordabili sulla carta che, in due casi su tre, sono riuscite a ribaltare una situazione che sembrava indirizzata. Ranieri è navigato, sa benissimo che questo match nasconde insidie, ed è per questo che ieri in conferenza ha chiesto massima attenzione.

Roma-Porto: ecco i soldi che potrebbero incassare i giallorossi

Non solo la qualificazione ma come detto anche i soldi che la stessa si porta dietro. Gli incassi fanno gola. Perché se sono già 6 i milioni di euro messi in saccoccia per essere arrivati fino a questo punto, allungarsi fino a Bilbao vorrebbe dire, sicuramente, incassare come minimo altri 20 milioni di euro spiega Il Romanista questa mattina. Senza contare, in questo caso, né i soldi che potrebbero arrivare dal botteghino e nemmeno quelli dei diritti televisivi per ogni partita. Insomma, in poche parole, un vero e proprio malloppo che si potrebbe gestire in maniera oculata sulle operazioni della prossima estate.

Ecco perché serve la spinta di tutti, ecco perché serve una Roma concentrata, attenta, contro una formazione sì giovane ma che non ha nulla da perdere e che si presenta con la testa sgombra da ogni pressione. Quella ce li hanno i giallorossi, che puntano al passaggio del turno. Per la gloria e per i soldi. Che fanno girare il mondo.