Theo Hernandez al posto di Cambiaso: Juventus in scacco

L’intreccio tra Theo Hernandez e Cambiaso rischia di cambiare in maniera tangibile le carte in tavola in casa Juventus: le ultime dall’Inghilterra

Con ancora nelle gambe e nella testa la clamorosa sconfitta subita in Champions League per mano del Psv, la Juventus proverà a rituffarsi nelle prossime gare di campionato con la consapevolezza di non poter fallire il quarto posto, obiettivo minimo stagionale. Thiago Motta non può più permettersi passi falsi: mai come in queste ore, la posizione del tecnico italo-brasiliano è sotto la lente di ingrandimento dei piani alti della ‘Vecchia Signora’.

Non sono pochi gli aspetti che continuano a non piacere ai tifosi della Juve. A cominciare da alcune scelte di formazione giudicate inspiegabili, per proseguire con una gestione dei singoli parsa rivedibile. Prova ne sia lo scorso minutaggio riservato anche in Olanda a Dusan Vlahovic, entrato soltanto al minuto 89 per sostituire un Kolo Muani poco incisivo. Come non citare – poi – la scelta di dirottare per alcuni minuti Cambiaso sulla linea dei centrocampisti, obbligando l’ex Bologna in una posizione che – complice anche le non perfette condizioni fisiche – ha contribuito a far abbassare il baricentro bianconero. Il riferimento al poliedrico esterno italiano permette inoltre di spostare almeno per un momento l’attenzione, integrandovi anche le ultime indiscrezioni in chiave mercato.

Calciomercato Juventus, filo diretto Theo Hernandez-Cambiaso: ecco cosa sta succedendo

Nel mirino del Manchester City nel corso della finestra invernale di calciomercato, Cambiaso continua ad essere un calciatore potenzialmente con le valigie in mano. Nel caso in cui i Citizens entrassero nell’ordine di idee di affondare il colpo, avvicinandosi sensibilmente ai 60-70 milioni di euro chiesti dalla Juve per dare il via libera all’affare, l’operazione potrebbe decollare da un momento all’altro.

In attesa di capire quali saranno i risvolti nel medio-lungo periodo della sentenza che li vede coinvolti, però, i Citizens – usciti con le ossa rotte dal confronto con il Real Madrid – hanno cominciato a sondare anche altre piste per rinforzare la corsia mancini. Come ribadito da Team Talk, infatti, ci sarebbe anche la squadra di Guardiola nel novero dei club interessati a Theo Hernandez. Bersagliato di critiche dopo la simulazione ‘costata’ l’espulsione che di fatto ha spianato la strada al pareggio del Feyenoord, l’esterno francese continua ad essere accostato con una certa insistenza al Real Madrid e al Manchester United. Nelle ultime ore, però, il profilo di Theo Hernandez è rimbalzato anche in chiave Juventus, proprio nell’ottica dell’eventuale erede di Cambiaso. Staremo a vedere cosa succederà.