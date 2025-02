Altri gol per la Roma: firma fino al 2029

Per la Roma, dopo aver pescato l’Athletic Bilbao agli ottavi di finale di Europa League, bisogna registrare una novità di calciomercato.

La Roma di Claudio Ranieri ha ottenuto in pochi giorni due vittorie davvero importanti. I giallorossi, infatti, hanno prima battuto il Parma in campionato e poi il Porto in Europa League.

Proprio il successo rimediato contro i lusitani, di fatto, ha permesso ai giallorossi di staccare il pass agli ottavi di finale. La Roma, dunque, nel prossimo turno dell’Europa League ha pescato una delle squadre favorite per la vittoria finale della seconda competizione europea per club: l’Athletic Bilbao.

Il team di Claudio Ranieri, dunque, ha evitato il derby europeo con la Lazio. La Roma, quindi, è ora chiamata al match di lunedì prossimo contro il Monza, ma prima bisogna registrare una novità importante.

Roma, è sempre più vicino il rinnovo di Niccolò Pisilli: ecco gli ultimi dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di X da Nicolò Schira, giornalista e tra i massimi esperti di calciomercato, Niccolò Pisilli è sempre più vicino a trovare l’accordo con la Roma per il suo prolungamento del contratto. Il centrocampista giallorosso, andato in gol proprio nel corso del match di ieri sera contro il Porto, rinnoverà fino al 2029.

Le parti, di fatto, hanno trovato un’intesa di massima per questo prolungamento contrattuale che dimostra la volontà della Roma di investire su Pisilli. Il prossimo allenatore giallorosso, quindi, potrà contare su uno dei prospetti più interessanti dell’intero movimento calcistico italiano.