Calciomercato Roma, nuova esclusione e addio a fine stagione

La Roma si muove sul mercato e deve fare i conti anche con alcune mosse improvvise: la nuova esclusione sta portando verso un imminente addio

I giallorossi dovranno portare a termine una nuova rivoluzione in vista del prossimo anno, quando serviranno diversi rinforzi per colmare alcune falle. In uscita ci sono dei pezzi importanti, sia a centrocampo che in difesa. Ranieri ora ha le idee chiare e lavora con Ghisolfi per giugno.

Ci sono delle valutazioni importanti da fare in casa Roma da qui al termine della stagione. I giallorossi hanno iniziato in modo pessimo il campionato e l’Europa League e prima dell’arrivo di Ranieri sembrava impossibile tornare a parlare di qualificazione europea o strada verso Bilbao. Il tecnico di San Saba è riuscito in questa impresa, andando a risollevare una squadra che sembrava allo sbando e qualificandosi per gli ottavi della seconda competizione europea. Il sorteggio ha evitato il derby e ora sulla strada dei giallorossi c’è di nuovo il Bilbao, affrontato allo Stadio Olimpico nella prima gara della fase campionato, quando in panchina sedeva ancora Juric.

In quell’occasione arrivò un pareggio per 1-1, con gol romanista a firma di Artem Dovbyk. Sembra essere passato un secolo ma in realtà sono solo pochi mesi e c’è la speranza che con la cura Ranieri l’avversario non sia imbattibile. Quella sera di settembre, chi non faceva parte dell’11 titolare era Mats Hummels, che con Juric era finito ormai ai margini della squadra. Il tedesco non era in condizione, o perlomeno così era stato descritto, salvo poi diventare un titolare inamovibile nel ciclo successivo.

La Roma saluta Hummels: a giugno sarà addio

Hummels è di nuovo sparito dai radar nelle ultime gare, non mettendo piede in campo dopo Milano. Con il Venezia gli era stata concessa la famosa vacanza con Paredes, mentre con il Porto non è stato scelto né all’andata né al ritorno, nonostante sia Ghisolfi che Ranieri avessero parlato bene di lui. Qualcosa si sta muovendo anche a livello di mercato e le motivazioni delle sue esclusioni non sono da ricercare solo nei test atletici poco brillanti. Hummels non dovrebbe rinnovare il contratto con la Roma, che scadrà a giugno prossimo e tornerà in Germania, anche per motivazioni familiari.

Per lui potrebbe esserci a 36 anni compiuti la fine della carriera, in cui comunque ha raccolto tutta una serie di soddisfazioni di cui andare fiero. Non si tratta di problemi economici o di ambientamento, visto che in Italia e soprattutto a Roma si trova benissimo, ma delle esigenze che potrebbero andare al di là della semplice sfera professionale. Un vero peccato, perché al netto di queste ultime assenze e degli errori di Milano, trovare un centrale come Mats non sarà impresa facile per Ranieri e Ghisolfi.