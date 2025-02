Esonero immediato e scelta lampo: Allegri ha preso il volo

Le vicende legate al futuro di Massimiliano Allegri continuano a tenere banco. L’ultimo indizio fuga ogni dubbio: le ultime

Dopo il tracollo in Champions League, non pochi tifosi della Juventus hanno cominciato a rimpiangere con una certa nostalgia Massimiliano Allegri, rivalutandone almeno in parte l’operato. Quantomeno, le difficoltà evidenziate anche dalla nuova compagine di Thiago Motta ha messo in luce tutti i problemi contestuali che il cambio di una guida tecnica non può di certo eliminare.

In un mosaico ancora tutto da comporre, però, non è escluso che le strade della Juventus e di Allegri possano ritornare ad incrociarsi. Non direttamente, vista la chiusura burrascosa del rapporto che ha portato all’esonero del tecnico livornese, ma in senso lato. Già, perché l’eliminazione patita per mano del Feyenoord ha di fatto alimentato non pochi dubbi sulla posizione di Conceicao. Sebbene il Milan lo abbia blindato a parole, l’allenatore portoghese si gioca molto nel prosieguo della stagione: in caso di mancato arrivo tra le prime quattro, un nuovo ribaltone in panchina sarebbe sostanzialmente fisiologico. In tutto questo, Allegri osserva il da farsi. L’opzione Milan lo intrigherebbe non poco, così come la possibilità di rimettersi in gioco in un contesto in grado di valorizzarne le qualità. Sotto questo punto di vista, la Premier League rappresenterebbe un’opzione che definire intrigante sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo.

Allegri al Manchester United: la presa di posizione dei bookmakers

A tal proposito, merita un focus di nevralgica importanza la particolare situazione che sta vivendo il Manchester United. Il tanto declamato esonero di ten Hag, con la contestuale scelta di puntare su un allenatore emergente come Amorim, fino a questo momento non sta pagando. Ecco perché dall’Inghilterra rimbalza con sempre più insistenza la possibilità di una separazione anticipata.

Anche questo spiega il motivo per il quale Massimiliano Allegri rappresenti una delle opzioni più caldeggiate dai bookmakers britannici in ottica Manchester United. Prove ne siano le quote stilate dai betting analyst di Gambling, che addirittura mancano ‘soltanto’ a tre l’eventuale binomio Allegri-Manchester United. Cifra che assume ancor più valore se si pensa che è la quota più bassa presente nella speciale ‘lista’, ancor più bassa rispetto a quella con la quale vengono mancate Southgate e Iraola, rispettivamente a 4 e a 5 volte la posta. Al momento non risultano contatti tra le parti, ma in passato in più di una circostanza l’ex allenatore della Juventus è stato accostato alla panchina dei Red Devils: che possano concretizzarsi i presupposti propizi per un sodalizio che avrebbe del clamoroso? Ai posteri l’ardua sentenza.