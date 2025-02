Lite furibonda e addio Juventus: firma con i rivali storici cittadini. Ecco cosa sta succedendo attorno ad uno dei più forti giocatori della Serie A

La settimana che si sta per concludere ci ha fatto capire una cosa: nonostante quelle che sono state le parole e i risultati degli ultimi anni delle squadre italiane in Europa, c’è ancora tanto da fare.

Tutte fuori tranne la Roma, che contro il Porto è riuscita a vincere guadagnandosi l’accesso agli ottavi di finale di Europa League. Fuori la Juventus, il Milan e l’Atalanta contro tre squadre che, sulla carta, erano davvero abbordabili. Tutte le eliminazioni hanno fatto rumore ma forse una più delle altre per via di quello che è stato il racconto post match di uno dei protagonisti: Gasperini infatti ha parlato male di Lookman che il giorno dopo ha risposto sui social. L’addio, è evidente, è scritto alla fine di questa stagione nonostante la società si sia già mossa per ricomporre la frattura. Ma dopo questo campionato le strade si divideranno e alcuni club già si stanno muovendo.

Addio Juventus: Lookman al Liverpool

L’attaccante, come vi abbiamo riportato anche da queste colonne, è già entrato nel mirino della Juventus che, a quanto pare, ha iniziato ad avere un primo colloquio con il giocatore. Ma l’interesse nei confronti dell’attaccante che lo scorso anno ha vinto da solo l’Europa League con una tripletta in finale, non si chiuderà ovviamente solo con i bianconeri.

Secondo le informazioni che arrivano dall’Inghilterra, e precisamente da Team Talk, un forte interesse potrebbe essere quello del Liverpool (rivali dell’Everton, squadra dov’è stato il nigeriano), che lì davanti potrebbe avere dei problemi l’anno prossimo. Soprattutto perché da quelle parti potrebbe uscire Diaz, il colombiano non sta rendendo come Slot si aspettava e allora non si opporrebbe alla sua uscita. E un sostituto deve essere trovato, con l’atalantino che sembra essere in cima alla lista. I nerazzurri di Bergamo ovviamente non hanno nessuna fretta, ascolteranno tutte le offerte che arriveranno e cercheranno di incassare il massimo da una cessione importante. E siamo sicuri che, come successo nel corso degli ultimi mesi, verrà sostituito degnamente.