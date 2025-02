Lookman al posto di Leao, comunicazione già arrivata

Lookman al posto di Leao, firma scontata e addio già annunciato: ribaltone immediato tra Milan e Atalanta dopo la Champions League.

Il Milan sta attraversando un periodo di turbolenza dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord. Nonostante un avvio promettente nel match di ritorno, con il gol di Santiago Giménez nei primi minuti, l’espulsione di Theo Hernández ha compromesso la partita, culminando in un pareggio per 1-1 a San Siro e l’uscita anticipata dalla competizione europea.

Il tecnico Sergio Conceicao ha assunto la responsabilità della sconfitta, al netto di polemiche e perplessità generate da alcune scelte tattiche e di formazione. La squadra rossonera, che ha già vissuto l’esonero di Paulo Fonseca, resta comunque in corsa per un accesso ad una posizione europea, con l’obiettivo Champions League alla portata ma necessitante di una sterzata continuativa da parte di Gimenez e colleghi.

Questo, anche alla luce delle responsabilità assunte dal club con l’importante serie di novità apportate lo scorso mercato invernale, quando a Via Aldo Rossi hanno messo nelle mani dell’ex Porto una squadra rinnovata e con nuovi elementi, funzionali quanto pragmatici.

Lookman al posto di Leao, il Barcellona ha deciso: firma e sconto milionario

Nell’ottica della prossima parentesi di mercato estiva, sono diversi i giocatori ad essere finiti sotto osservazione. Oltre all’ormai solito Theo Hernandez, un altro giocatore al centro dell’attenzione è Rafael Leao, spesso oggetto di voci di mercato. Nonostante le speculazioni, il Milan l’ha trattenuto durante il mercato invernale ma il suo futuro potrebbe adesso essere legato anche ad un’altra spiacevole vicenda sportiva di questi giorni.

Come noto, infatti, la delusione europea non ha risparmiato altre squadre italiane. L’Atalanta è stata eliminata dal Club Brugge, con un episodio controverso che ha visto l’allenatore Gian Piero Gasperini criticare duramente Ademola Lookman per un rigore sbagliato. Lookman ha risposto definendo le parole del tecnico irrispettose e proprio questa palese frattura tra il tecnico e uno dei giocatori più importanti del recente passato orobico potrebbe adesso intrecciarsi anche col futuro di Leao.

Nello specifico, non sfugga quanto riferito da El Nacional, secondo il quale il Barcellona continua a muoversi sul mercato alla ricerca di rinforzi per il reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il direttore sportivo Deco ha sondato profili di alto livello come Nico Williams, Rafael Leao e Luis Díaz, ma i costi elevati rendono questi obiettivi difficilmente raggiungibili. Di fronte a questa situazione, il club catalano ha attivato un piano B, più realistico dal punto di vista economico, ma comunque ambizioso: Ademola Lookman.

L’esterno nigeriano dell’Atalanta, protagonista di ottime stagioni in Serie A, piace molto allo staff tecnico blaugrana e sarebbe disponibile a un prezzo più accessibile. L’esterno ha già deciso di lasciare l’Atalanta in estate e il suo prezzo di mercato si aggira sui 40-45 milioni di euro, un investimento decisamente più sostenibile rispetto ai 58 milioni della clausola rescissoria di Nico Williams, ai 100 milioni richiesti per Leao o ai 75 milioni di valutazione di Luis Díaz.