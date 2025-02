Sorteggio Roma Europa League: avversarie, orario e diretta tv

Ecco tutto ciò che c’è da sapere sul delicato sorteggio di Europa League che attende la Roma di Claudio Ranieri

Il capolavoro in due parti firmato Paulo Dybala e andato in onda allo Stadio Olimpico questa sera ha regalato al popolo giallorosso nuove speranze per le fasi conclusive di una stagione a dir poco controversa, durante la quale un numero indefinito di delusioni aveva quasi precluso alla tifoseria di sognare.

Una sofferenza durata fino all’approdo a Trigoria di Claudio Ranieri, il quale parrebbe aver compreso a pieno le priorità di questo preciso momento dell’annata giallorossa. In tal senso la conquista degli ottavi di finale conferma il trend inaugurato nelle scorse settimane, durante le quali Sir Claudio ha platealmente declassato il campionato nella gerarchie delle proprie priorità.

Dunque, gli impegni che separano i giallorossi dall’andata degli ottavi potrebbero quasi apparire più come una distrazione per i titolatissimi selezionati da Ranieri, ma anche come una ghiotta occasione per quei talenti più volte relegati alla panchina nella prima metà della stagione (pensiamo ad esempio a Matias Soulé, il quale contro il Parma è tornato a dispensare qualità in giro per il rettangolo verde). Intanto giungono

Le opzioni del sorteggio, l’orario della diretta e dove vederla

I giallorossi hanno due opzioni per gli ottavi di finale: da una parte gli spagnoli dell’Athletic Bilbao, dall’altra i cugini capitolini della Lazio.

Naturalmente la seconda opzione, oltre a garantire spettacolo sul piano squisitamente calcistico – i biancocelesti di Baroni sono una delle squadre più frizzanti e creative dell’attuale panorama calcistico nostrano -, fornirebbe agli spettatori quell’atmosfera tipica delle grandi occasioni, per via dei rinomati pregressi che caratterizzano una delle stracittadine più calde e delicate della storia del calcio.

Per quanto concerne orario, luogo e modalità di fruizione vi basti sapere che il sorteggio avrà luogo oggi alle 13 a Nyon, in Svizzera e sarà possibile fruirne in diretta sia attraverso Sky Sport 24 per gli abbonati Sky, che gratuitamente in streaming sul sito della Uefa.