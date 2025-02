Vlahovic ha stregato una big: il nuovo club sorprende tutti

Affondo a sorpresa per Vlahovic: 60 milioni dopo aver stregato la big ed evoluzione di calciomercato clamorosa. La Juventus ha già deciso.

La Juventus attraversa un periodo complicato, come testimonia l’eliminazione dalla Champions League per mano del PSV Eindhoven. Dopo aver vinto 2-1 nella gara d’andata a Torino, i bianconeri sono stati sconfitti 3-1 ai tempi supplementari nei Paesi Bassi, sancendo l’uscita dalla competizione con un risultato complessivo di 4-3 a favore degli olandesi.

La partita di ritorno ha visto la Juventus iniziare con cautela, cercando di difendere il vantaggio acquisito. L’evoluzione, per certi versi inattesa, della gara ha visto la Vecchia Signora salutare anzitempo la competizione europea, di fatto cancellando il bel sapore lasciato dalla complicata ma meritata vittoria contro l’Inter di domenica scorsa.

Questa eliminazione rappresenta un duro colpo per la Juventus, in una stagione fin qui macchiata da molti bassi e che sta mettendo giocatori e allenatore sotto osservazione da diversi mesi a questa parte.

60 milioni e coppia da sogno per l’Atletico Madrid: le ultime su Vlahovic

La posizione di Thiago Motta è ora sotto esame. Nonostante investimenti di circa 200 milioni di euro nel mercato trasferimenti, la Juventus occupa attualmente il quarto posto in Serie A, lottando per un posto nella prossima Champions League ma con prestazioni e rendimenti fin qui ben lontani dalle aspettative iniziali. L’eliminazione dalla Supercoppa e il deludente percorso in Champions hanno ulteriormente aggravato la situazione, così come alcune e scelte tecniche di Motta e la gestione delle partite.

In questo contesto turbolento, non va dimenticata, poi, la posizione dell’attaccante Dusan Vlahovic, che resta l centro di voci di mercato. Nonostante abbia mostrato sprazzi di talento, come la doppietta contro l’Hellas Verona e il Genoa all’inizio della stagione, la sua continuità è stata messa in discussione quasi continuamente.

Con un contratto in scadenza nel 2026 e un ingaggio netto di circa 12 milioni di euro a stagione, la Juventus aveva valutato anche le possibilità relative ad un rinnovo contrattuale che permettesse di evitare un nuovo caso Chiesa. La salita in cattedra di Kolo Muani e le difficoltà olistiche del mondo Juventus hanno, per ora, congelato qualsivoglia discorso, con gli scenari più probabili che, ora come ora, vedono Vlahovic lontano da Torino a partire dalla prossima estate.

Nello specifico, ai già noti interessi provenienti dalla Premier League, vanno aggiunte anche le non banali informazioni riferite dal giornalista Victor Llebaria Escutia. A sua detta, infatti, l’Atlético Madrid ha manifestato interesse per Vlahovic, considerandolo un potenziale partner d’attacco per Julian Álvarez. Il club spagnolo sta monitorando da vicino la situazione contrattuale del serbo e potrebbe avanzare un’offerta nel prossimo futuro. La Juventus, dal canto suo, potrebbe prendere in considerazione la cessione del giocatore per una cifra intorno ai 60 milioni di euro, al fine di liberare risorse finanziarie e ristrutturare la rosa.