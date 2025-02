20 milioni e addio Juve: la Capitale ha un nuovo sceriffo

Emergono novità in merito ad uno dei profili più chiacchierati degli ultimi mesi in casa Juventus. Ecco le ultime

Quella in corso è senza dubbio alcuno una delle stagioni più affascinanti del recente passato della massima lega italiana, per via della poderosa serie di rivoluzioni avvenute durante la scorsa estate e il conseguente ribaltamento dei noiosi equilibri che regolavano la Serie A fino alla stagione precedente (basti pensare che quest’anno l’Inter non può godere di un’egemonia sostanzialmente illimitata sul resto del tabellone).

Le carte in tavola sono state talmente mischiate da aver portato alcuni club blasonati a scivolare in zone della classifica a dir poco usuali e a rivoluzionarsi in corsa, come avvenuto per il Milan, la Roma o anche la stessa Juventus di Motta, che, nonostante non abbia cambiato l’allenatore in panchina, ha avviato una metamorfosi piuttosto poderosa nel corso della sessione di calciomercato invernale.

Ora, dopo essere usciti dalla Champions, i bianconeri della Vecchia Signora potranno aspirare soltanto alla Coppa Italia e a tenersi stretti quel prezioso quarto posto che significherebbe la conferma della Champions League per il prossimo anno.

Nulla è dunque certo, ne per quanto concerne la permanenza di Thiago Motta – per molti appesa al sottile filo del quarto posto – ne sul piano dell’organico a disposizione, dato che svariati ruoli sono pronti a in costante fase di sviluppo (basti pensare al tema relativo a Vlahovic e Kolo Muani, il primo sempre più defilato all’interno dei piani futuri dei bianconeri, il secondo di proprietà dei francesi del PSG, che potrebbero ripensare al suo ruolo all’interno del Parco dei Principi).

Gatti nel mirino della Premier: non è incedibile

Uno dei temi che nel corso della stagione ha sottratto più ore di sonno a Cristiano Giuntoli è senza dubbio alcuno quello del difensore centrale, dato che dopo una manciata di partite Motta si è trovato a fare i conti con l’infortunio di Gleison Bremer, ovvero uno dei difensori più impattanti dell’intero campionato, nonché pilastro inamovibile di quella il tecnico italo-brasiliano immaginava sarebbe stata la propria linea difensiva.

Un incidente di percorso a cui Giuntoli ha risposto abilmente con l’approdo di Kelly e Renato Veiga alla Continassa e a cui Motta ha sopperito facendo divenire Gatti un titolare inamovibile.

Al termine della stagione, tuttavia, sarà necessario fare ordine nel marasma di centrali difensivi accumulati, anche e soprattutto perché lo stesso Bremer tornerà a disposizione.

Il risultato è che a lasciare Torino potrebbe essere proprio Federico Gatti, il quale, secondo quanto riportato da TvPlay, non è considerato affatto incedibile dai vertici bianconeri, soprattutto a fronte di un’offerta minima di 20 milioni. Sul classe ’98 originario di Rivoli vi sono infatti Tottenham e West Ham, il che porterebbe Gatti a trasferirsi in Premier per assicurarsi nuovamente un posto da protagonista.