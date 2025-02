Addio Cristante con lo scambio: ecco il nuovo regista | ASRL

Il centrocampista centrale può lasciare la Roma la prossima estate e firmare con un grande ex

Dopo aver scontato le squalifiche contro il Parma e contro il Porto, Bryan Cristante tornerà a disposizione di Claudio Ranieri già dalla partita contro il Monza e quasi sicuramente sarà titolare nell’andata degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao, vista la squalifica di Leandro Paredes. Complice un infortunio alla caviglia patito a inizio dicembre contro l’Atalanta e un rendimento ad alti livelli del numero 16 giallorosso, di Koné e di Pisilli, l’ex Milan ha perso un po’ di protagonismo nelle gerarchie del tecnico testaccino e già a gennaio ci sono stati segnali di addio.

Fiorentina, Inter, Juventus e Milan sono solo alcune delle squadre accostate al calciatore, che vanta diversi estimatori anche in MLS e in Arabia. Il suo agente ha ammesso in una recente intervista di aver ricevuto il mandato di esplorare il mercato per provare a vendere Cristante e alcuni sondaggi sono arrivati anche dall’Inghilterra. Si è parlato, ad esempio, di Everton, Fulham e West Ham, ma nelle ultime ore è tornata d’attualità una pista molto intrigante.

Calciomercato Roma, Cristante in Premier con lo scambio

Le informazioni raccolte da Asromalive.it, infatti, confermano una richiesta d’informazioni da parte del Nottingham Forest. Gli ottimi rapporti tra Giuseppe Riso e l’ex CEO giallorossa, Lina Souloukou, rappresentano ovviamente un canale molto importante. Attualmente terza in classifica con 47 punti, la squadra allenata da Nuno Espirito Santo spera di raggiungere una storica qualificazione alla Champions League per sistemare i conti e poter investire nel mercato estivo.

Cristante è sicuramente uno dei nomi monitorati per rinforzare il centrocampo e tra le ipotesi da considerare, c’è anche quella di un inserimento nella trattativa di Nicolas Dominguez. L’ex Bologna non è un titolare inamovibile in questa stagione e non disdegnerebbe affatto un ritorno in Serie A. Argentino con passaporto italiano, per caratteristiche tecnico-tattiche il mediano 26enne ricorda molto Paredes, sempre in orbita Boca Juniors.