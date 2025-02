Addio e scambio choc Leao: ha già firmato col Milan

Addio e scambio choc coinvolgente Rafael Leao: ha già firmato con il Milan. Si chiude così la trattativa clamorosa di calciomercato.

Il Milan sta vivendo l’ennesimo periodo di transizione di questa stagione, sotto la guida del nuovo allenatore Sergio Conceicao. Dopo l’eliminazione dalla Champions League per mano del Feyenoord, la squadra è tenuta a concentrarsi ora sul campionato e sulla Coppa Italia, con l’obiettivo di assicurarsi un posto tra le prime quattro in Serie A e avanzare nelle competizioni nazionali.

Conceicao, assuntosi tutte le responsabilità, sa bene di dover adesso centrare una qualificazione alla prossima Champions League, anche alla luce di un calciomercato estivo che potrebbe apportare importanti modifiche alla rosa, da plurimi punti di vista. Tanti, infatti, gli scenari in grado di tenere elevata l’attenzione degli addetti ai lavori di Via Aldo Rossi per continuare nel prossimo futuro ad apportare modifiche ad una rosa già rivoluzionata in inverno e, ora come ora, alle prese con una serie di questioni di non poco conto.

Scambio Chelsea-Milan per Leao: coinvolto il nuovo arrivato Joao Felix

Tra le varie, va ricordata la situazione Theo Hernandez, che dopo l’errore in Champions League, ha visto aumentare le già veementi voci su un possibile addio a fine stagione. Discorso affine per Pulisic e per un Rafael Leao che, nonostante l’arrivo di un nuovo tecnico connazionale, sempre bravo a stimolarlo e pungolarlo, continua ad essere potenziale protagonista del calciomercato.

Proprio a tal proposito, non sfuggano le ultime informazioni riferite da Todofichajes.com, coinvolgenti il numero 10 e un elemento da poco arrivato a Milano, Joao Felix. Il Chelsea starebbe, infatti, considerando l’idea di utilizzare Joao Felix come pedina di scambio per assicurarsi l’attaccante portoghese del Milan.

Trasferitosi al Chelsea dall’Atletico Madrid per 45 milioni di sterline sei mesi fa, Joao è attualmente in prestito al Milan fino al termine della stagione, a causa del suo limitato impiego sotto la guida di Enzo Maresca. Durante la sua permanenza a Milano, Felix ha disputato cinque partite, segnando un gol, e il suo rendimento ha suscitato l’interesse del club italiano per un acquisto a titolo definitivo.

Tuttavia, per finanziare tale operazione, il Milan potrebbe essere costretto a cedere Leao. Questo possibile scambio potrebbe risultare vantaggioso per entrambe le parti: il Chelsea acquisirebbe un attaccante versatile e prolifico, mentre il Milan manterrebbe Félix senza un esborso economico significativo.