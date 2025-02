Ancelotti in Serie A: firma con un’altra big e niente Roma

Ancelotti in Serie A, ma non alla Roma: spunta la destinazione e il ribaltone choc che cambia tutto. Le ultime.

La Roma sta vivendo un periodo di grande intensità e aspettative. Giovedì scorso, i giallorossi hanno conquistato un’importante vittoria per 3-2 contro il Porto nel ritorno dei playoff di Europa League, garantendosi l’accesso agli ottavi di finale. Protagonista della partita, su tutti, Paulo Dybala, fautore di una rimonta che ha saputo rimettere sui giusti binari una gara iniziata con qualche affanno di troppo.

Ora l’attenzione si sposta sul campionato, dove la Roma è impegnata nella lotta per un posto nelle competizioni europee della prossima stagione. Lunedì, i giallorossi affronteranno il Monza allo Stadio Olimpico alle 20:45. Dopo gli ultimi risultati delle dirette concorrenti, l’incrocio con Nesta assume un’importanza cruciale per consolidare la posizione in classifica e continuare un’ascesa in classifica volta ad avvicinarsi sempre di più alle nobili posizioni europee, fino a qualche mese fa solamente utopisticamente pronosticabili.

Ancelotti in Serie A, ma non alla Roma: spunta anche l’Inter

Parallelamente agli impegni sul campo, la dirigenza romanista sta pianificando le strategie per la prossima stagione, con particolare attenzione alla scelta dell’allenatore. Claudio Ranieri, attuale tecnico, potrebbe lasciare la panchina a fine stagione, e tra i nomi circolati per la sua successione c’era quello di Carlo Ancelotti.

Tuttavia, recenti indiscrezioni suggeriscono che Ancelotti, in scadenza di contratto con il Real Madrid, potrebbe sorprendere tutti accettando l’offerta di un altro club di Serie A. Stando a quanto si legge su Calciomercatonews.com, infatti, con il contratto di Simone Inzaghi in scadenza a giugno e il rinnovo ancora in sospeso, l’Inter sta valutando alternative per la guida tecnica della prossima stagione.

Sebbene i nerazzurri preferiscano proseguire con Inzaghi, la dirigenza sta sondando diversi profili, tra cui proprio Ancelotti, che resta un’opzione sul tavolo. Nonostante l’interesse dell’Inter, il passato rossonero di Ancelotti potrebbe rappresentare un ostacolo a un eventuale trasferimento sulla panchina nerazzurra. Il legame con il Milan, infatti, potrebbe spingerlo a rifiutare un’offerta dai rivali di sempre. Inoltre, nella corsa alla panchina dell’Inter, Ancelotti non è il candidato principale: il favorito della dirigenza nerazzurra, e in particolare di Beppe Marotta, resta Massimiliano Allegri. L’attuale tecnico della Juventus è da tempo nel mirino dell’Inter e, dopo la precedente collaborazione con Marotta a Torino, potrebbe essere la prima scelta per il club milanese.