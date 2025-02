Conceicao-Leao, bufera totale Milan: lo hanno già ‘mandato via’

Crisi nera per il Milan, sconfitto anche dal Torino: Conceicao e Leao nell’occhio del ciclone, comunicazione lampo

Serviva una scossa rivitalizzante al Milan per provare a lasciarsi alle spalle la brutta eliminazione dalla Champions League patita per mano del Feyenoord. Ed invece, pur reagendo nel secondo tempo all’autogol di Thiaw, i rossoneri escono con le ossa rotte anche dal confronto di campionato contro il Torino, che si è imposto con il risultato di 2-1.

Fermata da un Milinkovic Savic in formato deluxe, la compagine di Conceicao ha dunque gettato alle ortiche la possibilità di avvicinarsi alla Lazio, bloccata sul pari dal Venezia. Un primo tempo approcciato in modo poco incisivo ha di fatto pesato come un macigno nell’economia di un match al quale il ‘Diavolo’ non è riuscito a dare la spallata decisiva anche nel momento di massimo sforzo, dopo aver trovato la rete del momentaneo pareggio di Reijnders.

Torino-Milan, social scatenati ‘contro’ Conceicao

A finire nell’occhio del ciclone – questa volta – è stata la scelta di Conceicao di cambiare Rafa Leao all’intervallo. L’attaccante portoghese non sembra aver accusato problemi fisici; ragion per cui quella del tecnico portoghese si è configurata come una vera e propria scelta tecnica. Partendo da questa decisione, non pochi tifosi del Milan hanno esternato tutta la loro delusione, auspicando un esonero anticipato di Conceicao. Ecco una carrellata di commenti a riguardo:

Togliere Leao e lasciare Joao Felix,

questo non lo capisco a meno che Concenciao vuole farsi esonerare.#TorinoMilan — Carloglia (@CoGiafra) February 22, 2025

Per me devi giocare con 2 tra Leao, Pulisic e Felix. Ed il più in palla mi pare Leao. — Franz ❤6🖤 (@75_franz6) February 22, 2025

Conceicao non sarà il primo colpevole ma si può tranquillamente dire che è uno dei allenatori più scarsi a leggere le partite nella storia del Milan.

Pure Pippo Inzaghi faceva cambi migliori di lui. — Jacopo (@pasto_388) February 22, 2025

potete esonerare conceicao per favore? allenatore dilletante — pazzodimilan (@DanielHoncea) February 22, 2025

Conceicao dopo questi cambi va esentato dall’incarico — Il commissariano(Soldato di Cristo) (@GG230899) February 22, 2025

Credo che Conceicao rientri tranquillamente nella lista dei peggiori allenatori della storia del Milan. Sto vedendo delle robe senza un senso logico. — En3rix_ (@En3rix) February 22, 2025

Dopo il flop europeo, nuovo stop per il Milan, questa volta in campionato. I margini di errore per Conceicao sembrano essersi già ridotti al lumicino: le prossime settimane, in un senso o nell’altro, potrebbero rivelarsi decisive.