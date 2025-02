Dal Liverpool all’Inter: clamorosa firma a parametro zero

Dal Liverpool all’Inter, perché il mercato non attende i tempi canonici per sferrare i suoi attacchi e lanciare ‘ghiotte’ indiscrezioni.

Mentre la stagione del calcio si appresta ad entrare nella sua fase più calda, il mercato tiene sempre banco con suggestioni estive che ci portano già fin dentro la bella stagione.

Solitamente, in questo periodo, le prime indiscrezioni di mercato viaggiano veloci in riferimento ai top club che non stanno vivendo una stagione brillante così come, forse fin troppo ottimisticamente, si era preventivato. In Italia è facile far immediato riferimento alla Juventus ed al Milan che, in estate, saranno probabilmente chiamate ad una nuova mini rivoluzione. Vi sono, però, anche top club che stanno vivendo una stagione esaltante e che pensano già a rafforzarsi in vista della prossima stagione, in ottica Champions League. Esattamente come il Liverpool di Arne Slot che sta dominando il campionato più bello del mondo. I Reds, in testa alla Premier League, hanno messo nel mirino un nuovo acquisto.

Dal Liverpool all’Inter, tutti seguono Joshua Kimmich

Per alcuni obiettivi di mercato occorre muoversi con largo anticipo. La concorrenza aumenta di ora in ora, soprattutto quando si tratta di un campione che può essere acquisito a parametro zero.

Esattamente come Joshua Kimmich, classe 1995, difensore-centrocampista del Bayern Monaco e della nazionale tedesca che andrà in scadenza con il club bavarese il prossimo 30 giugno. In Baviera si stanno adoperando per tentare di convincere il giocatore a rinnovare ma al momento non vi sono novità positive. Come ci fa sapere TEAMtalk, il Liverpool è intenzionato a trovare un accordo con il giocatore del Bayern Monaco. Esattamente per il discorso legato alla folta concorrenza i Reds guardano, però, anche altrove, poiché su Joshua Kimmich vi è anche il Manchester City, ma non soltanto.

Infatti altre due grandi d’Europa, il Real Madrid ed il PSG, osservano con attenzione l’evoluzione della vicenda contrattuale del nazionale tedesco. Non è poi assolutamente da escludere che il futuro professionale di Joshua Kimmich sia in Serie A, a Milano, sponda Inter. Il numero uno nerazzurro, Beppe Marotta, ha una capacità particolare nell’acquisire parametri zero di assoluta qualità. Anche per l’Inter vale il discorso della nutrita concorrenza, ma la società nerazzurra ha dalla sua parte un dirigente del calibro di Beppe Marotta.

E non è un vantaggio da poco.