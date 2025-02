Effetto domino Ancelotti: l’annuncio UFFICIALE scuote la Capitale

La presa di posizione non è affatto tardata ad arrivare e si ricollega direttamente alle voci riguardanti la posizione di Carlo Ancelotti. Lo scenario

Benché manchino ancora diversi mesi prima della fine di una stagione che grazie alla cura Ranieri è ritornata a sorridere alla Roma, i giallorossi stanno muovendo i primi passi per mettersi nelle migliori condizioni possibili per programmare le prossime mosse. La scelta della nuova guida tecnica, sotto questo punto di vista, rappresenta sicuramente un tema di nevralgica importanza.

Sotto questo punto, i Friedkin non hanno ancora definitivamente sciolto le riserve. Pur continuando a sondare il terreno con Montella, la proprietà statunitense della Roma sta lasciando aperte anche altre porte. A cominciare da Gasperini, il cui ultimo annuncio in conferenza stampa non è affatto passato inosservato, ma non solo. In un mosaico che aspetta ancora di essere completato, i giallorossi non hanno chiuso le porte né ad Ancelotti né ad Allegri. Restringendo il cerchio e analizzando la situazione riguardante l’attuale tecnico del Real Madrid, l’ultima presa di posizione di Iraola non è passata sotto silenzio.

Iraola al posto di Ancelotti: il tecnico ‘dribbla’ l’ipotesi Real Madrid

Il tecnico del Bournemouth – autore di una stagione che definire strepitosa sarebbe solo ed esclusivamente un eufemismo – sarebbe infatti una delle opzioni valutate dalle Merengues qualora Ancelotti dovesse decidere di chiudere anzitempo la sua esperienza nella Capitale spagnola.

Incalzato dai giornalisti, Iraola ha preferito comunque adottare un profilo basso su questo tema: “Sono nel mondo del calcio da anni, sia come calciatore che come allenatore: so come funzionano queste cose e cosa sia importante e cosa non lo sia. Possibile addio al Bournemouth? Per me non cambia nulla, preferisco concentrarmi su altro”.