Inzaghi senza pace: infortunio al ginocchio e nuovo KO

Infortunio al ginocchio e sostituzione solamente congelata: la prima diagnosi fa tremare la big in vista del rush finale di Serie A.

La Roma si prepara ad affrontare il Monza in una partita cruciale per le ambizioni europee, soprattutto alla luce dei recenti risultati delle dirette concorrenti. Nella giornata odierna, il Parma ha superato il Bologna con un netto 2-0, mentre la Lazio è stata fermata sullo 0-0 dal Venezia. Questi risultati offrono alla squadra giallorossa un’opportunità d’oro per guadagnare terreno in classifica.

La Roma, che con Ranieri parrebbe aver trovato il suo equilibrio e la sua dimensione in Europa League e in un campionato da continuare ad affrontare con l’obiettivo di scalare posizioni in classifica, vede nella sfida contro il Monza un’opportunità per riscattarsi e approfittare dei passi falsi delle rivali. Una vittoria permetterebbe ai giallorossi di avvicinarsi sensibilmente alle posizioni che garantiscono l’accesso alle competizioni continentali.

Nel frattempo, dalla gara dai potenziali grandi risvolti per la corsa scudetto, arrivano novità di non poco conto. Ci riferiamo a quanto accaduto qualche minuto fa a San Siro, dove l’Inter si trova impegnata questa sera contro il Genoa.

Cambio congelato e infortunio al ginocchio in Inter-Genoa: le ultime su Correa

La partita dell’Inter contro il Genoa rappresenta un test importante per i nerazzurri, desiderosi di riscattarsi dopo la recente sconfitta contro la Juventus e di mantenere la pressione sul Napoli, domani atteso dalla trasferta delicata di Como.

La gestione degli infortuni e delle risorse a disposizione sarà fondamentale per affrontare al meglio questa fase cruciale della stagione, con Inzaghi che ha per ora dovuto fare i conti con il forfait di Thuram. In particolare, si segnala che durante il primo tempo, l’attaccante argentino Joaquin Correa ha accusato un problema al ginocchio sinistro, chiedendo il cambio. Tuttavia, l’allenatore Simone Inzaghi ha deciso di posticipare la sostituzione fino all’intervallo, permettendo a Taremi di completare il riscaldamento e gestendo al meglio le sostituzioni disponibili.

Le condizioni di Correa saranno valutate nei prossimi giorni, in vista dei prossimi impegni cruciali dell’Inter e di una stagione che ha ancora tanto da dire. In attesa di diagnosi e prognosi ufficiali, la prima diagnosi proveniente dall’ufficio stampa dell’Inter parla di un trauma distorsivo al ginocchio sinistro. Da valutare, dunque, l’effettiva possibilità di vedere presto in campo l’ex Lazio.