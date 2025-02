Addio annunciato e firma con il Milan: la Juventus non c’è più

Addio annunciato e niente Juventus, la squadra di Thiago Motta è ‘scomparsa’: firma con il Milan. Le ultime di calciomercato.

Il Milan e la Juventus stanno attraversando momenti contrastanti in questa fase della stagione. I rossoneri, dopo un avvio altalenante, hanno mostrato segni di ripresa sotto la guida di Sergio Conceicao, subentrato a Paulo Fonseca nel dicembre 2024. La squadra ha conquistato la Supercoppa Italiana il 6 gennaio 2025, battendo l’Inter per 3-2 in finale, e ha registrato una serie di risultati positivi in campionato, risalendo la classifica e avvicinandosi alle posizioni europee.

La Juventus, invece, è impegnata questa sera in una delicata trasferta contro il Cagliari all’Unipol Domus. La partita, iniziata alle 20:45, vede i bianconeri determinati a riscattarsi dopo la recente eliminazione dalla Champions League per mano del PSV Eindhoven. Il tutto, mentre i rossoneri, dopo la caduta inattesa di Torino, paiono nuovamente aver iniziato a vivere momenti di tensione e difficoltà, proprio come la squadra di Thiago Motta. Sul fronte del calciomercato, Milan e Juventus sono spesso protagoniste di intrecci e trattative incrociate che, oltre alle rispettive difficoltà, rappresenterebbero un ulteriore elemento comunante le due realtà.

Liverpool o Milna per Nunez: le ultime dalla Spagna e la ‘scomparsa’ della Juventus

Un esempio recente riguarda Pierre Kalulu, difensore francese che, dopo essersi affermato nel Milan, è passato alla Juventus durante la sessione estiva del 2024. Questo trasferimento ha suscitato diverse discussioni tra i tifosi e gli addetti ai lavori, evidenziando come le due società siano spesso coinvolte in operazioni di mercato che vedono protagonisti gli stessi giocatori.

Inoltre, il Milan sta monitorando con attenzione la situazione di Darwin Nunez, attaccante uruguaiano attualmente in forza al Liverpool. Secondo quanto emerso già in passato, i rossoneri sarebbero interessati a rafforzare il reparto offensivo e vedrebbero in lui un profilo ideale da affiancare a Gimenez. Il giocatore, arrivato ad Anfield nel 2022 per una cifra significativa, non ha ancora espresso appieno il suo potenziale, registrando un rendimento altalenante.

In Inghilterra, sul suo conto, non mancano opinioni contrastanti riguardo al futuro dell’ex Benfica. Alcuni esperti, quali Ronny Rosenthal, ritengono che il Liverpool dovrebbe concedergli più tempo per ambientarsi e dimostrare il suo valore, rivalutandone anche la visione circa il suo ruolo e il contributo da aspettarsi in termini realizzativi, come riferito a Football Insider.

Da non trascurare, però, nemmeno gli aggiornamenti di Fichajes.net, che riferisce come, durante la finestra di mercato invernale, l’Al-Hilal aveva avanzato un’offerta per Nunez, che il Liverpool ha inizialmente considerato ma poi rifiutato. Il Milan monitora attentamente la situazione, sperando in una riduzione del prezzo del giocatore entro la fine della stagione. Al momento, Núñez rimane legato al Liverpool con un contratto valido fino al 2028.

Nessun riferimento, dunque, per ora ad una Juventus che pure figurava tra le potenziali interessate in caso di sempre più probabile addio a Vlahovic.