Addio Juve e sostituto da 100 milioni: Yildiz ribalta la Juve

La Juventus di Cristiano Giuntoli e Thiago Motta è pronta a subire una nuova clamorosa rivoluzione del proprio oranico.

Le due sessioni di mercato che la Vecchia Signora di Cristiano Giuntoli ha compiuto con Thiago Motta in panchina hanno manifestato un segnale chiaro e inequivocabile: la Juventus vuole tornare grande.

Nel suo primo anno tra i grandi della Serie A il tecnico italo-brasiliano ha indubbiamente incontrato una serie di ostacoli nella comunicazione e soprattutto nell’applicazione delle proprie idee, ma nell’ultimo periodo è indubbio che a tratti si sia manifestata un campo una Vecchia Signora lucida ed efficace.

Qualcuno potrebbe ribattere citando l’eliminazione dalla Coppa dalle grandi orecchie, ma vi sono due elementi da considerare in tal senso: da una parte l’effettiva bipolarità di una Juventus che alle volte appare sin troppo offensiva, mentre in altre occasioni eccessivamente conservativa; dall’altra la bontà dell’avversario incontrato, che non può vantare soltanto un sistema di gioco ben collaudato e tagliente, ma anche la presenza di elementi di particolare pregio (come il fantasista Noe Lang).

Intanto pare che Giuntoli stia ponendo le basi per un calciomercato estivo all’altezza di quello avvenuto oramai svariati mesi fa, che possa sostenere in progetto Motta e assicurare la presenza della Vecchia Signora tra le contendenti allo scudetto.

Yildiz perde la corona? Potrebbe partire in estate: al suo posto Antony

Dopo il violento terremoto che ha colpito l’organico bianconero nel corso della scorsa estate, una vera e propria rivoluzione è pronta a concretizzarsi anche nel corso della prossima finestra di mercato, durante la quale diverse pedine di pregio attualmente tesserate con la Juventus potrebbero abbandonare la Continassa.

Basti pensare allo stesso Dusan Vlahovic, il cui futuro in bianconero è letteralmente appeso ad un filo… un filo attualmente nelle mani di Randal Kolo Muani, il quale, anche nel caso in cui non dovesse restare alla Torino (attualmente è di proprietà del PSG), rischia seriamente di proseguire nel panchinamento del proprio collega di reparto serbo.

Di recente sono persino emerse perplessità in merito al destino di Kenan Yildiz, il quale, in caso di mancata qualificazione in Champions, potrebbe far parte di un importante processo di capitalizzazione.

Difatti il numero 10 bianconero, nonostante le lusinghe giunte da ogni dove in merito alle sue performance sul rettangolo verde (il turco appare il vero leader tecnico della Juventus), sembrerebbe essere scivolato di qualche posizione all’interno delle gerarchie bianconere definite da Motta, il quale, anche in virtù di una posizione in campo che mal si sposa alla caratteristiche dello stesso numero 10, potrebbe inserirlo tra gli elementi sacrificabili per il mercato estivo.

Al suo posto, come dichiarato da fichajes, potrebbe approdare Antony del Manchester United (attualmente in prestito al Real Betis), il cui cartellino fu pagato dai Red Devils quasi 100 milioni di euro nel 2022 e per il quale la Juventus ha manifestato particolare interesse nell’utlimo periodo.