Addio Roma e nuovo ribaltone in Serie A: spunta la Juventus

Calciomercato Roma, spunta la Juventus al posto del Milan: addio ai giallorossi da tempo conclamato. Gli ultimi aggiornamenti.

La Roma si prepara alla sfida con il Monza con rinnovato entusiasmo dopo la vittoria contro il Porto, che ha garantito ai giallorossi il passaggio ai quarti di finale di Europa League. La squadra di Ranieri ha dimostrato carattere e solidità nella doppia sfida contro i portoghesi, superandoli con un risultato complessivo che conferma le ambizioni europee della Roma.

Ora l’ostacolo si chiama Athletic Bilbao, un avversario ostico ma alla portata dei capitolini, che sognano di ripetere il percorso dello scorso anno e spingersi il più lontano possibile nella competizione. In Serie A, i recenti risultati della Roma sono stati importanti, con prestazioni convincenti che impediscono, per ora, di vantare un piazzamento tra le fila europee, a causa dei troppi passi falsi della prima parte di stagione.

In tale ottica, la sfida contro il Monza rappresenta un test importante: la squadra di Nesta, ben organizzata e in crescita, ha dimostrato di poter rappresentare un ostico banco di prova. Sul fronte mercato, intanto, restano diverse le questioni che paiono destinate a infiammare i prossimi mesi, con una certa attenzione su quanto sta accadendo anche in casa Milan.

Calciomercato Roma, Abraham- Juventus e niente riscatto Milan: le ultime

In un momento complicato per i rossoneri di Conceicao, tiene banco la questione Tammy Abraham. Il futuro dell’attaccante inglese sembra lontano sia dal Milan che dalla Roma. Dopo il prestito ai rossoneri, il giocatore ha trovato sempre meno spazio con l’arrivo di Santiago Gimenez, che ha rapidamente conquistato il posto da titolare.

Su tale fronte, le informazioni riferite dal giornalista di Calciomercato.it, Martin Sartorio, appaiono non poco indicative. Il Milan difficilmente eserciterà l’opzione per trattenerlo, complice anche il suo ingaggio elevato, e un ritorno alla Roma appare solo temporaneo.

Tra le possibili destinazioni per il futuro di Abraham c’è la Juventus, che sta monitorando la sua situazione con attenzione. I bianconeri potrebbero inserirlo nella lista degli obiettivi qualora decidessero di cedere Vlahovic o Milik in estate. Al momento, il destino dell’inglese rimane incerto, ma una sua permanenza in Serie A non è da escludere.