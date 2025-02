Addio Roma senza Champions: salta il big

Addio Roma senza Champions League: c’è una sola via per arrivare al colpo grosso in estate dal valore di 35milioni di euro. Ecco la strategia giallorossa

Non sarà facile, e lo sappiamo. Perché la Roma ha pescato subito l’Athletic Bilbao e poi è capitata nella parte sinistra del tabellone, quella più difficile, quella complicata. Ma i giallorossi, è altrettanto evidente, ci proveranno.

Vincere l’Europa League per finanziare il mercato. Arrivare in fondo ed esultare per la seconda competizione europea per incassare quei soldi che servono per centrare gli obiettivi. Anche perché i soldi che potrebbero entrare nelle casse sono tantissimi: 21,4 milioni solo di incassi per essere arrivati a Bilbao, di nuovo, dopo la trasferta di marzo per la gara di ritorno, gli incassi dell’Olimpico, e poi – come spiega anche calciomercato.com – pure l’aumento della quota legata proprio a ranking e market pool, per un potenziale ulteriore incasso di 40 milioni. Insomma sì, in questo modo si potrebbe realmente pensare al colpo grosso.

Calciomercato Roma, la strategia per Frattesi

Ma quale sarebbe? C’è evidentemente un pallino dentro la testa dei dirigenti della Roma che porta il nome di Davide Frattesi. Anche ieri il giocatore è rimasto in panchina (Inzaghi a fine partita ha rivelato che non stava benissimo) e quindi non è un punto fermo dei nerazzurri.

A gennaio un punto d’incontro non era stato trovato, ma la Roma, viene ancora sottolineato, ci riproverà nuovamente nel corso della prossima estate. Un assegno da 35milioni di euro potrebbe quindi far vacillare Beppe Marotta che sa benissimo, anche per via di quelli che sono i conti nerazzurri, di non avere chissà quali possibilità o margini di manovra: da quelle parti il mercato si deve autofinanziare e un’uscita importante è nell’ordine delle cose. E magari potrebbe essere appunto Frattesi ma tutto passa da una Roma vincente in Europa League e quindi con la qualificazione alla prossima Champions League. Diciamo che non è semplice, ma questa squadra ha dimostrato che quando ci sono partite da dentro o fuori diventa un’altra. Il sogno continua…