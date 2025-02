Calciomercato Roma, UFFICIALE: firma quadriennale

Calciomercato Roma, firma e futuro blindato fino al 2029: c’è il comunicato UFFICIALE appena diramato dalla società.

La Roma si appresta a chiudere la 26ª giornata di Serie A affrontando il Monza allo Stadio Olimpico domani sera alle 20:45. Dopo un periodo di alti e bassi, i giallorossi cercano una vittoria per migliorare la loro posizione in classifica e consolidare la fiducia in vista dei prossimi impegni europei.

La partita rappresenta un banco di prova importante per la Roma, che punta a dare continuità ai risultati positivi ottenuti recentemente. Una vittoria contro il Monza non solo migliorerebbe la classifica, ma infonderebbe anche morale alla squadra in vista degli ottavi di finale di Europa League contro l’Athletic Bilbao. Il tutto, intanto, con un momento che lascia già presagire importanti novità e cambiamenti in quel di Trigoria, da plurimi punti di vista.

Calciomercato Roma, UFFICIALE: Pisilli rinnova fino al 2029

Sul fronte societario, si prospettano, infatti, cambiamenti significativi in vista della prossima stagione. Claudio Ranieri sarà coinvolto nella scelta del nuovo allenatore e nella pianificazione della rosa, che potrebbe vedere cessioni, nuovi arrivi e conferme di giocatori chiave. L’obiettivo è costruire una squadra competitiva in grado di affrontare le sfide future sia a livello nazionale che internazionale.

In questo contesto, la dirigenza sta valutando attentamente le mosse da compiere sul mercato, tenendo conto delle esigenze tecniche e delle opportunità finanziarie. In tale ottica, dunque, tutt’altro che trascurabile il rinnovo e la conferma di un giocatore che sta dimostrando sempre più importanza tra le gerarchie capitoline, quale Nicolò Pisilli. La Roma ha ufficializzato il rinnovo del suo contratto fino al 30 giugno 2029, dimostrando fiducia nel talento cresciuto nel vivaio giallorosso. “Sono molto felice di aver rinnovato il mio contratto con la Roma”, ha dichiarato Pisilli, aggiungendo, poi: “Questo club è la mia casa, e darò il massimo per onorare questi colori“.

Questo, invece, il comunicato giallorosso: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Niccolò Pisilli ha rinnovato il proprio contratto con il Club fino al 30 giugno 2029. Classe 2004, il centrocampista – fiore all’occhiello del settore giovanile giallorosso – è diventato rapidamente un punto di forza della Prima Squadra collezionando 34 presenze complessive (e 4 gol segnati) tra Serie A, Europa League e Coppa Italia.Congratulazioni, Niccolò!”.