Gasperini e la Roma, nuovo annuncio UFFICIALE: l’Atalanta fa chiarezza

Gasperini e la Roma, nuovo annuncio UFFICIALE e posizione delineata. L’Atalanta fa chiarezza, gli ultimi aggiornamenti.

La Roma si prepara ad affrontare il Monza domani sera allo Stadio Olimpico, in una partita cruciale per risalire la classifica di Serie A. Attualmente, i giallorossi occupano il nono posto con 37 punti, mentre il Monza è in lotta per evitare la retrocessione. Claudio Ranieri dovrà fare a meno dell’attaccante Artem Dovbyk, assente per infortunio, facendo nuovamente affidamento a Eldor Shomurodov in attacco.

Come noto, la stagione della Roma è stata finora altalenante, con cambiamenti significativi alla guida tecnica. Dopo un avvio difficile sotto la direzione di Daniele De Rossi, esonerato a settembre 2024, è subentrato Ivan Juric, il cui mandato è durato poco più di un mese a causa di risultati deludenti. A novembre, Claudio Ranieri è tornato per la terza volta sulla panchina giallorossa, cercando di riportare stabilità e risultati positivi.

Con l’avvicinarsi della fine della stagione, si prospettano, adesso, ulteriori cambiamenti all’interno del club, che potrebbero coinvolgere anche la posizione dell’allenatore. Ranieri, come annunciato sin dal suo arrivo, avrà voce in capitolo anche in questa questione, assumendo una funzione dirigenziale assicuratagli alla firma lo scorso novembre per aiutare la Roma a risollevarsi dopo i primi disastrosi tre mesi stagionali.

Gasperini e l’addio all’Atalanta: annuncio UFFICIALE di Percassi

In questo contesto, il nome di Gian Piero Gasperini è emerso come una possibile opzione per la panchina giallorossa. L’attuale allenatore dell’Atalanta ha recentemente annunciato che non rinnoverà il suo contratto in scadenza nel 2026, lasciando aperta la possibilità di una separazione anticipata a fine stagione.

Gasperini ha dichiarato: “Ogni percorso ha un inizio e una fine. Questo contratto non verrà rinnovato e bisognerà decidere se arrivare alla scadenza naturale nel 2026 o interrompere già a fine stagione“. In risposta, l’amministratore delegato dell’Atalanta, Luca Percassi, ha affermato nei minuti antecedenti la partita con l’Empoli di avere le idee ben chiare, così esprimendosi e bollando la questione a Sky Sport.

“Questi temi li abbiamo sempre affrontati a fine stagione, mai con così tanto tempo di anticipo. La nostra idea, proprio per il grande rapporto, è quella di rispettare al massimo la sua volontà. Se la sua volontà è quella di non rinnovare ce ne faremo una ragione, ma in ogni caso ne parleremo a fine stagione. Non sono tematiche attuali, noi dobbiamo pensare all’Empoli e alle prossime partite e poi vediamo. Dobbiamo solo pensare di fare il bene della società“.