Osimhen alla Juventus: Giuntoli non crede ai suoi occhi. Via libera per i bianconeri. Gli altri hanno cambiato obiettivo. Cosa sta succedendo

Questa sera a Cagliari potrebbe tornare a giocare Vlahovic. Ma sappiamo bene che dentro la Juventus esiste senza dubbio un caso che riguarda l’attaccante serbo, destinato ad andare via alla fine della stagione.

Non solo per quello che è un ingaggio faraonico diventato insostenibile per le casse bianconere, ma anche per un rapporto che mai è decollato con Thiago Motta che, dal momento in cui ha avuto a disposizione un altro attaccante, Kolo Muani, ha concesso pochissimo spazio e minuti all’ex Fiorentina. Evidente che alla fine di questa stagione sarà addio con nessuna possibilità di proseguire insieme e Giuntoli sta già guardando al futuro, come sappiamo, mettendo nel mirino quello che è un suo pallino, quell’Osimhen, che ha portato al Napoli vincendo lo scudetto, adesso in prestito al Galatasaray.

Osimhen alla Juventus: via libera dallo United

Osimhen è uno dei pezzi pregiati del mercato e lo sappiamo. Al centro delle trattative della prossima estate. E su di lui come sappiamo ci sono diverse squadre, soprattutto della Premier League, campionato nel quale, Osimhen, vorrebbe andare a giocare sempre a determinate condizioni. E nel corso delle ultime settimane si è anche parlato e pure molto di un forte interesse del Manchester United. La squadra di Amorim, non gira e ha bisogno di un centravanti di prima fascia.

Ma le ultime informazioni che arrivano dalla Spagna, precisamente da fichajes.net, ci dicono un’altra cosa. Amorim vuole sì un attaccante ma avrebbe individuato in David del Lille, che va a scadenza di contratto come sappiamo, il profilo ideale per la sua squadra. Praticamente è un vero e proprio via libera per i bianconeri che possono andare a chiudere pagando la clausola che si aggira sui 75milioni di euro. Una grossa parte potrebbe arrivare dall’addio di Vlahovic.