Probabili formazioni Roma-Monza: Ranieri cambia di nuovo

Probabili formazioni Roma-Monza. La sfida del lunedì di Serie A obbliga la Roma a non fare sconti ai brianzoli guidati da Alessandro Nesta.

L’approdo agli ottavi di Europa League dovrà trovare un’immediata positiva conferma nella sfida che vedrà i giallorossi guidati da Claudio Ranieri al Monza dell’ex biancoceleste, Alessandro Nesta.

Come recita un vecchio, e fin troppo citato, adagio calcistico: “vincere aiuta a vincere“. E’ ciò che pretende il tecnico romano. Una vittoria che deve arrivare, possibilmente, senza quelle sbavature, amnesie e macroscopici errori ben presenti anche nella vittoriosa sfida contro il Porto. Vietato, inoltre, sottovalutare una formazione come il Monza che all’Olimpico si giocherà, presumibilmente, le ultime sue carte alla ricerca di una salvezza che oggi appare quasi come un miraggio.

Probabili formazioni Roma-Monza. Alessandro Nesta nei guai

Claudio Ranieri, per primo, non intende commettere errori. A cominciare dall’undici base che darà avvio alla sfida. Il tecnico giallorosso ha, però, in serbo qualche sorpresa.

Claudio Ranieri non ha infatti convocato Dovbyk, ancora non al meglio dopo il problema all’adduttore accusato giovedì sera prima della sfida di Europa League. Al suo posto ci sarà invece Shomurodov, che si gioverà del supporto dei due giovani talenti Baldanzi e Soulé. In difesa arriva la conferma per Hummels.

ROMA (3-4-2-1, probabile formazione): Svilar; Celik, Hummels, Ndicka; Rensch, Cristante, Gourna-Douath, Salah-Eddine; Soulé, Baldanzi; Shomurodov. All. Ranieri

Monza (3-4-2-1, probabile formazione): Turati, Lekovic, Palacios, Pedro Pereira, Bianco, Urbanski, Bianco, Kyriakopoulos, Ciurria, Mota, Ganvoula. All. Nesta

La Roma si troverà di fronte un Monza alle prese con un’impresa quasi disperata. La formazione brianzola è ultima in classifica ed il Parma, quart’ultimo, appare già lontanissimo. Per giunta Alessandro Nesta dovrà fare a meno di ben undici elementi della sua rosa, incluso l’indisponibile delle ultime ore, Samuele Birindelli. L’ex difensore della Lazio e del Milan ha scelto di inserire nell’undici iniziale Palacios e Lekovic al posto di Izzo e D’Ambrosio.