Squalifica UFFICIALE: salta la Roma

Ammonito, era in diffida e la squalifica adesso è ufficiale. Salta la gara contro la Roma in programma domenica prossima allo stadio Olimpico

Domani la Roma ospita il Monza – non ci sarà Dovbyk, ufficiale, non è stato convocato da Claudio Ranieri – e poi, domenica prossima, la prima del mese di marzo, all’Olimpico si presenterà il Como di Cesc Fabregas che sta giocando in questo momento contro il Napoli.

Una sfida difficile, e lo sappiamo, quella contro i lombardi dell’allenatore spagnolo che nello scorso mese di dicembre hanno battuto i giallorossi facendo arrabbiare i Friedkin. Si è parlato dopo quella partita di una possibile rivoluzione a gennaio dentro la Roma, poi così non è stato e lo sappiamo. Bene, durante il match contro il Napoli, comunque, è arrivata un’ammonizione pesantissima che non lo farà essere presente dentro il terreno di gioco dell’Olimpico.

Ammonito Fabregas, non sarà in panchina

Dopo 15′ del secondo tempo infatti è stato ammonito proprio il tecnico del Como, Cesc Fabregas, che era diffidato e quindi non sarà in panchina all’Olimpico. E sappiamo benissimo come un tecnico del suo carisma possa fare la differenza dentro una partita importante come quella contro la Roma. Certo, ce ne sono altri che sì, cambiano in alcuni casi proprio le sorti del match o per meglio dire danno un apporto diverso. Ma Fabregas, anche per la personalità che ha fatto vedere nel corso di questi mesi è uno che un po’ di cose le sposta.